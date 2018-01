8 Oscar-Favoriten, die Sie bald im Kino sehen

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Darum gehts: Nach dem ungeklärten Mord an ihrer Tochter zieht eine Mutter aus einer Kleinstadt in Missouri in den Krieg mit lokalen Behörden.

Ansehen, weil Frances McDormand sich nach ihrer Kultrolle als schwangere Polizistin in «Fargo» nochmal unsterblich macht.

Oscar-Chancen hoch, weil in Zeiten von #MeToo starke Frauenrollen noch mehr gewürdigt werden.

Start: 25. Januar

«The Disaster Artist»

Darum gehts: James Franco zeichnet die Entstehungsgeschichte von «The Room» nach, der als schlechtester Film aller Zeiten gilt.

Ansehen, weil Gute Komödien wirklich selten geworden sind.

Oscar-Chancen hoch, weil die Academy gern Filme über die eigene Branche auszeichnet.

Start: 1. Februar

«The Florida Project»

Darum gehts: Die sechsjährige Moonee lebt mit ihrer Mutter in einem billigen Motel vor den Toren von Floridas Disneyworld.

Ansehen, weil weil Regisseur Sean Baker den Zauber der Kindheit einfängt und gleichzeitig ein realistisches Porträt der amerikanischen Unterschicht schafft.

Oscar-Chancen hoch, weil Low-Budget-Produktionen immer wieder für eine Überraschung bei Award-Shows gut sind.

Start: 8. Februar

«The Shape of Water»

Darum gehts: In einer geheimen Forschungseinrichtung in den 1960er-Jahren formt eine Putzfrau eine ungewöhnliche Beziehung mit einer Unterwasser-Kreatur.

Ansehen, weil Hollywoods fantasievollster Regisseur Guillermo del Toro («Pan's Labyrinth») die ungewöhnlichste Liebesgeschichte seit Jahren auf die Leinwand bringt.

Oscar-Chancen hoch, weil der Streifen als Gesamtkunstwerk gilt und in den meisten Kategorien hervorsticht.

Start: 15. Februar

«I, Tonya»

Darum gehts: Eiskunstläuferin Tonya Hardings Team verübt 1994 eine Attacke auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan.

Ansehen, weil die rabenschwarze Komödie endgültig zeigt, dass in Margot Robbie («The Wolf of Wall Street») viel mehr als nur eine wunderschöne Sexbombe steckt.

Oscar-Chancen hoch, weil Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, immer gut performen.

Start: 22. Februar

«The Post»

Darum gehts: 1971 muss die erste weibliche Verlegerin der «Washington Post» entscheiden, ob sie US-Präsident Nixon zu Fall bringen soll.

Ansehen, weil das Trio Steven Spielberg, Meryl Streep und Tom Hanks einfach ein Garant für Qualität ist. Und wir sonst vergessen, wie eine Schreibmaschine aussieht.

Oscar-Chancen hoch, weil alle Beteiligten grosse Sympathien in der Branche geniessen

Start: 22. Februar

«Call Me by Your Name»

Darum gehts: Im Italien des Jahres 1983 verliebt sich der 17-jährige Elio in den wesentlich älteren Arbeitskollegen seines Vaters und beginnt, seine erwachende Sexualität zu erforschen.

Ansehen, weil keiner elegantere Filme macht als Luca Guadagnino («A Bigger Splash») und Newcomer Timothée Chalamet seine Co-Stars an die Wand spielt.

Oscar-Chancen hoch, weil LGBT-Filme nach dem Triumph des Schwulendramas «Moonlight» vergangenes Jahr im Mainstream angekommen sind.

Start: 1. März

«Lady Bird»

Darum gehts: Die 17-jährige Christine erlebt im kalifornischen Sacramento das letzte Jahr ihrer Schulzeit und dabei die erste Liebe.

Ansehen, weil Autorin und Regisseurin Greta Gerwig der Woody Allen der Millennials ist und dabei feinere Töne anschlägt als Lena Dunham.

Oscar-Chancen hoch, weil hier mit Greta Gerwig und Hauptdarstellerin Saoirse Ronan (23) zwei Ausnahmetalente einer neuen Hollywood-Generation am Werk sind.

Start: 19. April

(cat)