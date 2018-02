7 Fakten zu Marvels unbekanntem Superhelden

«Black Panther» bricht gerade alle Rekorde. Mit prognostizierten 205 Millionen Dollar am viertägigen Startwochenende (in den USA ist am Montag Feiertag) wird er für den zweitbesten Start eines Marvel-Streifens aller Zeiten sorgen. Grund genug, den wenig bekannten Comic-Hero kennenzulernen.

Seine Bodyguards sind Frauen

«Black Panther» passt perfekt zum Zeitgeist: Seine Armee ist weiblich. Die Elite-Truppe besteht aus wild und erbittert kämpfenden Frauen, die persönlich für die Sicherheit des Königs und der royalen Familie verantwortlich sind.

Er ist ein Prinz aus Afrika

Diesem Superhelden gehört ein ganzes Königreich. T'Challa erbt den Titel des Black Panther von seinem Vater, dem König T'Chaka – einem der grössten Black Panther der Geschichte, was durchaus mit ein bisschen Druck verbunden ist. Wakanda, seine Heimat, ist ein hochtechnologisierter Staat in Afrika, der sich vom Rest der Welt isoliert und von der Kolonialisierung verschont blieb.

Seine Ausrüstung ist die beste

Seine angeborenen Superkräfte – darunter übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit und Wahrnehmung – potenziert Black Panther mit Gadgets und Waffen aus Vibranium, einem superpotenten, fiktiven Metall, das Iron Man vor Neid erblassen lassen würde. Sein Anzug ist praktisch unzerstörbar. Auch Captain Americas berühmtes Schild ist aus dem Material.

Sein Erzfeind ist Ulysses Klaw

Jeder Superheld braucht einen Gegenspieler. Was für Batman der Joker und für Superman Lex Luthor ist, ist für Black Panther Ulysses Klaw. Der Sohn eines Nazis sorgt ständig für Trouble inWakanda, weil er das begehrte Vibranium in seinen Besitz bringen will. Im Film spielt ihn übrigens «Gollum»-Darsteller Andy Serkis mit diabolischer Freude.

Er hat schon über 50 Jahre auf dem Buckel

Marvels «Black Panther» wurde als Figur erstmals 1966 der Comicwelt präsentiert – in Band 52 von «Fantastic Four Vol.1». Er war der erste schwarze Superheld in Mainstream-Comics. Die politische Bürgerrechtsbewegung Black Panther entstand übrigens erst danach – der Comic hat damit nichts zu tun.

Jobzusage in Zürich

Chadwick Boseman (41), der den schwarzen Panther spielt, kam gerade vom roten Teppich des Zurich Film Festival 2014, als er den entscheidenden Anruf und den Zuschlag für die Rolle bekam. Bloss durfte er da noch niemandem erzählen, dass er bald ein Marvel-Superheld ist.

Wesley Snipes wollte Black Panther werden

Snipes war einer der grössten Stars der 90er Jahre und als Blade auch der erste schwarze Marvel-Held auf der grossen Leinwand. Doch sein Traum, als Black Panther ins Kino zu kommen, scheiterte trotz jahrelanger Bemühungen. Erst jetzt war die Zeit reif.

Wir haben die Stars aus «Black Panther» zum Video-Interview (siehe oben) in London getroffen.

