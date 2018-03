Frances McDormand rührt das Publikum zu Tränen

In der sehr langen Show, die wenig Überraschungen bot, entfaltete die Rede von Frances McDormand wohl noch mehr Wirkung: Als die 60-Jährige nach etwas mehr als drei Stunden zähen Oscar-Zeremoniells ihren Preis als Beste Hauptdarstellerin auf der Bühne des Dolby Theatre entgegen nahm, setzte McDormand zu einem Appell für Gleichberechtigung und Diversität an.

Als sie «alle weiblichen Nominierten» im Saal bat, aufzustehen, «die Schauspielerinnen, die Filmemacherinnen, die Produzentinnen, die Regisseurinnen, die Autorinnen, die Kamerafrauen, die Komponistinnen, die Designerinnen», brandete ihr tosender Applaus entgegen. Einige zeigten sich zu Tränen gerührt, so etwa «La La Land»-Star Emma Stone (29) oder «Lady Bird»-Regisseurin Greta Gerwig (34).

McDormand fordert Inclusion Rider

Ihre Rede beendete McDormand, die 1997 schon mal einen Oscar für «Fargo» gewann und übrigens nie Make-up trägt, mit einer klaren Forderung: «Ich habe zwei Worte für euch: Inclusion Rider.»

Was sie damit meinte, erklärte sie im Anschluss an die Verleihung bei den Siegerinterviews: Wer ein Filmprojekt lanciert, soll einen Inclusion Rider zur Voraussetzung machen, sagt McDormand. Dieser Rider fordert: 50 Prozent Diversität im Cast und in der Filmcrew.



Das waren die wichtigsten Momente der Oscar-Nacht 2018.

(fim)