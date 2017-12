An «Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi» kommt zurzeit kein anderer vorbei, doch «Jumanji: Welcome to the Jungle» hat sich diese Woche auf einen respektablen zweiten Platz der Schweizer Kinocharts geschwungen. Das Action-Abenteuer lebt vor allem vom Miteinander der Hauptdarsteller Dwayne «The Rock» Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart und Nick Jonas.

Umfrage Jumanji? Jumanji Jumanji!

Es kommt ein neuer Tanz auf – tief im Dschungel.

Bleibt mir weg mit diesem Trommel-Terror!

Was habt ihr denn geraucht?

Die beiden singenden Schauspieler Black und Jonas haben ihre Bromance dabei nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Aufnahmestudio erblühen lassen. Herausgekommen ist der sehr inoffizielle Film-Titelsong mit dem cleveren Namen «Jumanji Jumanji», dessen Video (angeblich) von Johnson produziert wurde und der helle Wahnsinn ist.

Wir zeigen es ganz oben und fragen euch: Ist dies das grossartigste Musikvideo des Jahres? Stimmt ab, diskutiert mit und sagt uns, welche Alternativen ihr für den Musikvideo-Thron vorschlagt!



Anlässlich des Filmstarts von «Jumanji: Welcome to the Jungle» haben wir Dwayne Johnson und Kevin Hart zum Buddy-Interview getroffen. (Video: Catharina Steiner)

(shy)