Funktioniert das Gauner-Kino auch mit Frauen?

Als bekannt wurde, dass die «Ocean's»-Trilogie mit einem rein weiblichen Cast wiederbelebt wird, war das Stöhnen gross: Noch ein Remake der Gleichstellung halber, das ging letzten Sommer doch schon bei «Ghostbusters» in die Hose. Es wundert nicht.

Zum Film: Als Debbie Ocean (Sandra Bullock) aus der Haft entlassen wird, in die ihr Ex-Freund sie manövrierte, hat sie sich den nächsten Coup längst zurechtgelegt: Ein 150-Millionen-Dollar-Collier von Cartier stibitzen. Sie schart sieben verbündete Gaunerfrauen um sich und plündert die Schatzkiste – und gewissermassen auch den Ex – während des wichtigsten Mode-Events des Jahres, der Ausstellungseröffnung im New Yorker Metropolitan Museum of Art.