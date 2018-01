So hat #MeToo die Oscar-Nominierungen geprägt

Alle warteten gespannt auf die Worte von John Bailey, dem neuen Präsidenten der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Er sprach von einem «bemerkenswerten Jahr für den Film» – verlor in seiner Ansprache zu den diesjährigen Nominierten aber dennoch keine Silbe über die #MeToo-Bewegung, die die Industrie seit Herbst 2017 mit ständig neuen Enthüllungen erschüttert.

Umfrage Schauen Sie die Oscars 2018 live? Logisch. Wie schon die Jahre zuvor.

Ich versuche es.

Nein, mein Schlaf ist mir dafür zu wertvoll. Ich sehe am Morgen ja, wer gewonnen hat.

Nö, das interessiert mich nicht so.

Bildstrecken Oscar-Preisträger lässt sich frühpensionieren Infografik Oscar-Preisträger seit 1929

People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Auf die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis der Welt hatten die Skandale um sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch in Hollywood aber dennoch Auswirkungen:

James Franco

Er galt lange als sicherer Anwärter für eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller in «The Disaster Artist». Doch seit in der Nacht der Golden-Globes-Verleihung Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen ihn laut wurden, sanken seine Chancen. Stattdessen bekam Aussenseiter Denzel Washington («Roman J. Israel, Esq.») den Zuschlag. Auch bei Bester Film und Beste Regie ging die Komödie leer aus. Lediglich in der Kategorie Adaptiertes Drehbuch reichte es für eine Honorierung.

Kevin Spacey

«All the Money in the World» war eigentlich als Oscar-Abstauber prädestiniert. Doch nur Monate vor dem geplanten Filmstart brach die Kevin-Spacey-Lawine (er soll junge Männer systematisch belästigt haben) über die Macher hinein. Regisseur Ridley Scott reagierte blitzschnell, ersetzte Spacey durch Christopher Plummer und drehte alle seine Szenen nach. Dafür erhielt dieser nun sogar eine Nominierung als Bester Nebendarsteller. Dass es trotzdem nicht für mehr gereicht hat, muss man als Enttäuschung werten.

Harvey Weinstein

Anfang 2017 setzte The Weinstein Company noch grosse Hoffnungen in den Sundance-Hit «Wind River» mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Das Drama galt als sicherer Oscar-Kandidat. Doch wie zu erwarten, wurde der Beitrag komplett ignoriert.

#OscarsSoWhite

Der Hashtag sorgte in den letzten Jahren für Ärger. Kritisiert wurde die fehlende Anerkennung für afroamerikanische Filmschaffende. Mit Denzel Washington, Mary J. Blige, Octavia Spencer und Daniel Kaluuya wurden am Dienstag gleich vier schwarze Schauspieler für ihre Leistungen honoriert. «Get Out» des afroamerikanischen Regisseurs Jordan Peele, der sich mit dem Thema versteckter Rassismus beschäftigt, ist zusätzlich als Bester Film und für die Beste Regie im Rennen.

LGBTQ-Bewegung

Filme über Homosexualität sind nach dem Best-Picture-Sieg von «Moonlight» vergangenes Jahr endgültig im Mainstream angekommen. «Call Me by Your Name», der die erwachenden Gefühle eines Teenagers für den wesentlich älteren Arbeitskollegen seines Vaters thematisiert, ist als Bester Film nominiert und Newcomer Timothée Chalamet als Bester Hauptdarsteller.

Frauen-Power

In den letzten Jahren hat die Academy auf Kritik reagiert und mehr junge Frauen aufgenommen. Mittlerweile beläuft sich der Frauenanteil der Mitglieder auf knapp 30 Prozent. Mit Greta Gerwig («Lady Bird») hat es am Dienstag eine weibliche Filmemacherin in die Männer-Domäne Beste Regie geschafft. Und mit Rachel Morrison («Mudbound») wurde erstmals in der Geschichte der Oscars eine Frau für die Beste Kamera honoriert.

Die 90. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 4. März, im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, statt. In der Schweiz wird es dann früher Montagmorgen sein.