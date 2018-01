So sieht es aus, wenn Tom Cruise sich den Fuss bricht

Tom Cruise macht vor der Kamera keine halben Sachen. Für Stunts sprang der Schauspieler auch schon ohne Auffangnetz von Hochhäusern. Dass dabei auch mal etwas schief gehen kann, musste der Hollywoodstar bei den Dreharbeiten zum sechsten Teil von «Mission: Impossible» mit dem Zusatztitel «Fallout» letzten August erleben.

Der 55-Jährige sprang wie geplant von einem Londoner Dach zum anderen. Dass er den Sprung nur knapp schaffte und mit der Brust an die Kante des zweiten Dachs knallte, sei laut Cruise Teil des Drehbuchs gewesen. Dass er sich beim Aufprall den Fussknöchel an der Hauswand brach, gehörte allerdings nicht zum Plan.



Hier ist die Situation noch aus einem anderen Winkel zu sehen. (Video: 20 Minuten/WENN.com)

Kinostart einhalten

Am Wochenende war Tom Cruise zu Gast in der britischen TV-Sendung «The Graham Norton Show». Angesprochen auf seinen missglückten Stunt, erklärte er, dass sein Fuss zwar noch immer gebrochen und damit nicht verheilt ist, er aber trotzdem schon wieder vor der Kamera stehe. «Wir haben einen Kinostart, den wir einhalten müssen», so Cruise ganz sportlich, wie man es von ihm kennt. «Mission Impossible — Fallout» soll am 2. August in die Kinos kommen.

Und dann zeigte Moderator Graham Norton (54) neue Aufnahmen vom missglückten Stunt, welche der Öffentlichkeit bisher vorenthalten geblieben waren. Im Video oben sehen Sie einen Teil des neuen Materials – und zwar den, wo man genau sieht, wie Cruise' Fuss an der Hauswand aufschlägt. «Ich wusste sofort, dass er gebrochen ist», sagte der Schauspieler dazu. Kein Wunder, bei dem unnatürlichen Winkel, in dem der Fuss aufkommt.

