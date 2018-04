Gandalf und King Kong im selben Film

Die Verfilmung hatte einen schweren Start

«Ready Player One» erschien 2011 als Roman – und hielt sich über hundert Tage lang auf der Bestseller-Liste der «New York Times». Eine Adaption fürs Kino schien zunächst kaum umsetzbar: Einen Film mit Popkultur-Referenzen zu drehen, bedeutet Urheberrechtsabklärungen – so exzessiv wie Autor Ernest Cline sie nutzt, machen sie eine Adaption äusserst mühsam.

Umfrage Werden Sie sich «Ready Player One» im Kino ansehen? Ja, mindestens fünfmal, damit ich jede einzelne Referenz im Film finde.

Klar! Auf die Story könnte ich aber verzichten, ich will nur die Special Effects.

Vielleicht, ich mag Tye und Olivia. Und den Bösewicht.

Nein. Das Buch war zu gut, ich will es mir nicht mit einem eventuell mittelmässigen Film versauen.

Ein bildgewaltiges Nerd-Mekka mit King Kong, Gandalf und dem Deloreon

Dank Spielbergs Kultstatus und der Hartnäckigkeit von Produzentin Kristie Macosko wurden am Ende 80 Prozent der im Buch erwähnten Referenzen für den Film freigegeben. Zu sehen gibt es etwa King Kong, den Joker, Gandalf, Freddy Krueger oder Lara Croft, aber auch Welten aus Kult-Games aus der Atari-Ära. Selbst der Delorean aus «Back to the Future» und der T-Rex aus «Jurassic Park» – Ikonen aus Spielbergs eigenen Filmen – haben es trotz Zögern des Regisseurs in den Film geschafft.

«Ready Player One» ist voll Dystopie und Diversity

2045 ist die Welt überbevölkert und von ökonomischem wie ökologischem Kollaps bedroht. Die mittellose Masse flüchtet sich in eine gemeinsame virtuelle Welt, genannt Oasis, in der jeder seine Identität samt Aussehen und Status neu verhandeln kann. Mitten in dieser Avatar-Armee: die High Five, fünf jugendliche Underdogs, darunter Cyborg Aech, Samurai Daito und Ninja Sho.

Der Cast besteht aus künftigen Stars und Charakterhelden

Mit Tye Sheridan (21) und Olivia Cooke (24) führen zwei der talentiertesten Hollywood-Newcomer den Film an. Neben ihnen spielen TV-Star, Regisseurin und LGBT-Aktivistin Lena Waithe (33, «Master of None»), der japanische Instagram-Star Win Morisaki (27), Hannah John-Kamen (27), bekannt aus «Black Mirror» oder «Lara Croft» und der britische Publikumsliebling Simon Pegg (48). Unter anderem.

Spielberg war am Set jedem ein Begriff

«Ich war eingeschüchtert», erinnert sich Olivia Cooke an die ersten Drehtage. «Aber Stevens Leidenschaft nimmt dir alle Nervosität.» Auch Newcomer Philip Zhao war sich mit seinen 14 Jahren der Tragweite des Regisseurs bewusst, andere 80er-Ikonen hat er erst durch die Arbeit am Film kennengelernt: «Ich hatte keine Ahnung, wie angsteinflössend Jack Nicholson ist.»

Virtual Reality ist Inhalt, aber auch Fundament

Der Film spielt zu 60 Prozent in der virtuellen Welt und wurde von Regisseur Spielberg auch dort inszeniert. Um den Dreh vorzubereiten, inspizierte Spielberg die virtuelle Kulisse vorab mithilfe einer VR-Brille. Die VR- und selbst einige Real-Life-Szenen wurden im Motion-Capture-Verfahren gedreht, der Technik, die Bewegungen der Schauspieler erfasst, um sie anschliessend zu digitalisieren.

Wir haben die Stars aus «Ready Player One» zum Video-Interview in London getroffen, nachzuschauen im Video oben.

Hier der Trailer zum neuen Spielberg-Blockbuster: