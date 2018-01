Anti-Belästigungs-Fibel soll Übergriffe verhindern

Das Image der US-Filmbranche liegt spätestens seit Bekanntwerden der Übergriffe von Harvey Weinstein (65) in Trümmern. Seit die Vorwürfe gegen den Starproduzenten erhoben wurden, melden sich fast täglich Frauen mit neuen Anschuldigungen und schlimmen Geschichten über sexuelle Übergriffe an Filmsets oder Castings.

Umfrage Braucht Hollywood ein solches Regelwerk? Unbedingt! Es ist höchste Zeit dafür.

Nein, es braucht lediglich mehr gesunden Menschenverstand.

Wenn in Hollywood lauter Grüsel rumlaufen, dann nützt auch ein Regelwerk nichts. Die Grüsel müssen weg!

Nun sah sich die Producers Guild of America, der Wirtschaftsverband der US-amerikanischen Film-, Fernseh- und New-Media-Produzenten, gezwungen, ein Regelwerk auszuarbeiten, das solche Übergriffen künftig verhindern soll. Und selbstverständlich will der Wirtschaftsverband damit auch sein ramponiertes Bild in der Öffentlichkeit aufpolieren.

Arbeit noch nicht abgeschlossen

Drei Monate lang hat die sogenannte Taskforce gegen sexuelle Belästigung gebrütet und Regeln erarbeitet, die bei allen Produktionen Gültigkeit haben sollen. Die Taskforce habe dabei eng mit der «Time's Up»-Bewegung zusammengearbeitet, die Arbeit an den Richtlinien sei noch nicht abgeschlossen und werde stetig erweitert und angepasst, schreibt die Producers Guild.

Einen Auszug aus den Regeln an US-Filmsets lesen Sie in der Bildstrecke. Das ganze Regelwerk finden Sie hier zum Download.



(lme)