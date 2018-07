Unsere Reporterin landet auf Supermans Insta-Feed

Es ist 22 Jahre her, seit der erste «Mission: Impossible» die Kinokassen füllte. Inzwischen gehört die Serie zu den erfolgreichsten Action-Franchises weltweit.

Entsprechend gross ist das Tamtam beim ersten Pressetag zum sechsten Teil der Serie, «Mission: Impossible – Fallout». Paramount Pictures hat zwei volle Busladungen Journalisten aus aller Welt in den Hauptschauplatz Paris geladen, 20 Minuten war mit dabei.

Exklusives Screening schürt Spannung

Der erste Programmpunkt am Montagabend ist der Film. «Er ist erst vor fünf Tagen fertig geworden», meinte Regisseur Christopher McQuarrie vor der Premiere. «Tom hat ihn selber erst gestern gesehen.» Er weiss, wie man den Spannungsbogen noch etwas strammer zieht.

Über den Inhalt darf bis zur Weltpremiere am 12. Juli in Paris niemand berichten. Nur so viel: Der Nervenkitzel war hörbar, genauso der Spass, und nach zweieinhalb Stunden wurde geklatscht. Der wirklich aufregende Teil fand trotzdem erst am nächsten Tag statt.

Auch Journalisten sind oft nur Fans

Neben Regisseur McQuarrie waren auch die Darsteller Henry Cavill, Angela Bassett, Simon Pegg, Rebecca Ferguson und Vanessa Kirby für Interviews in Paris – heute ohne Tom Cruise. Schon im Warteraum wird klar, auf wen sich die Presse am meisten freut. Allein an Nebentischen tragen drei Kollegen Superman-Shirts.

Und der DC-Held enttäuscht nicht. Statt wie üblich im Stuhl auf den nächsten feuchten Händedruck zu warten, steht Henry Cavill auf und kommt uns entgegen: «Darf ich etwas fragen?» Sicher, Superman darf immer. «Können wir ein Selfie machen?» Als ob jemand Nein sagen würde.

Der DC-Held hat auch Promo-Superkräfte

Aber wozu will der Schauspieler das denn, normalerweise jagen doch wir den Star mit Selfie-Wünschen? «Vielleicht für Insta.» Cavill dreht den Spiess um. Und die Strategie geht auf.

Die Bilder, die der Brite den Tag über sammelt, landen am Abend tatsächlich als Mini-Filmchen samt Intro, Soundtrack und einem charmanten Dankeschön auf seinem Insta-Account. Natürlich sind alle neu verliebt und teilen den Moment. Der Mann ist ein Profi.

«Mission: Impossible – Fallout» startet am 2. August in den Schweizer Kinos.



