«Fast & Furious» wagt den Sprung in die Halle

Dass Filme zur Realität werden, geschieht normalerweise nur in Träumen, aus denen man nicht aufwachen möchte. Vin Diesel (50) möchte nun aber mit seiner Show «Fast & Furious Live» genau das umsetzen. Der Hollywoodstar nimmt seine acht Erfolgsfilme als Vorlage, holt sich eine Menge gepimpter Sportwagen, eine Horde der besten Stuntfahrer der Welt – fertig ist die Live-Adaption der «The Fast and the Furious»-Reihe.

Am vergangenen Freitag feierte die Show im Beisein von Vin Diesel in London Premiere. Das Rezept von «Fast & Furious Live» ist (wie die Handlung der Filme) relativ schnell erzählt: Man packe schöne Frauen, schnelle Autos mit quietschenden Reifen, Explosionen, Schiessereien und wummernde Bässe in eine Hallenshow.

Durchzogene Kritiken

Bei der Premiere in London konnten sich einige Journalisten bereits ein Bild von «Fast & Furious Live» machen, von einer Show, die als «Die spektakulärste Live-Arena-Show, die jemals produziert wurde» angepriesen wird. Dieses Versprechen konnten die Macher gemäss dem britischen «Telegraph» aber nicht einlösen. Viele atemberaubende Stunts seien in den übermässigen Licht- und Soundeffekten untergegangen, wird etwa kritisiert.

Die grösste Enttäuschung sei aber, dass die Hauptattraktion – die Autos und die damit vollbrachten Stunts – nicht genügend zur Geltung kämen. Der Grund dafür sei einfach: Die Fläche in der Arena sei einfach zu klein, damit die hochgezüchteten Boliden überhaupt auf Geschwindigkeit kommen könnten. Fazit: «Es geht einfach oft im Kreis herum.»

Wenn Sie sich selbst ein Bild machen möchten: «Fast & Furious Live» gastiert vom 19. bis 21. Mai 2018 im Zürcher Hallenstadion. Tickets gibt es hier.

