Jennifer Lawrence hat ein Image-Problem

Jeder grosse Star in Hollywood hat ein bestimmtes Image. Tom Hanks ist der Normalo, Reese Witherspoon America's Sweetheart, George Clooney der intellektuelle Weltverbesserer und Jennifer Aniston die Frau nach der ewigen Suche nach Liebe.

Und Jennifer Lawrence? Sie ist das coole Girl der Branche. Ein bisschen albern, ein bisschen tollpatschig. Immer einen flotten, gerne auch derben Spruch auf der Lippe. Viele öffentliche Auftritte der Amerikanerin wurden sofort zu Memes. Das Image der 27-Jährigen hat fast schon ein Eigenleben angenommen, wurde zum Thema in Interviews und Medienberichten. Ein Biest, das gefüttert werden wollte.

Tollpatsch aus Kalkül?

Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, an der Oscarverleihung 2013, stolperte sie in ihrem 4-Millionen Kleid auf dem Weg zur Bühne, wo ihr Goldmännchen auf sie wartete. Die Bilder gingen um die Welt. Doch schon da zweifelten einige an der Echtheit dieses Missgeschicks. Aber das war eben die J.Law, die die Fans kannten und liebten.

Mittlerweile ist die Schauspielerin 27. Und zunehmend wirken ihre Auftritte bemüht. In einem Interview sprach sie kürzlich über «gefährliche Schwänze» und ihren Sexverzicht – too much information! An den Oscars gingen wieder Bilder von ihr um die Welt, wie sie mit Weissweinglas in der Hand ganz cool-Girl-mässig über die Sitze steigt.

Schon auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre machte sie für die wartenden Fotografen den Clown. Und zur Premiere ihres aktuellen Films, das gibt sie zu, sei sie betrunken gekommen, weil sie sich an einem Interview vorher abgeschossen haben will. Solche Aussagen wirken mittlerweile irgendwie peinlich. Und aufgesetzt.

Teufelkreis «Cool Girl Image»

Die Schauspielerin scheint in ihrem Image gefangen zu sein. Je schlechter es in der Karriere läuft – zuletzt fuhr sie mit «Mother!» und «Red Sparrow» zwei Flops in Folge ein – umso verzweifelter will sie mit derben Sprüchen Aufmerksamkeit erlangen. Ein Teufelskreis. Denn wenn sie andererseits mit ihrem Engagement auf Missstände in der US-Politik aufmerksam machen will, nimmt sie wiederum keiner so recht ernst. Keine leichte Situation für die erfolgsverwöhnte Schauspielerin.

Jetzt macht Lawrence ein Jahr Pause. Seit sie 19 ist, stand sie nonstop vor der Kamera, wurde vor den Augen der Welt erwachsen. Wahrscheinlich hat sie erkannt, dass man sich während der Woche auch mal rar machen muss, damit die Leute am Wochenende dafür zahlen, einen im Kino zu sehen.

Der Trailer zu «Red Sparrow»: