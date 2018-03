Zehn Momente, die Oscar-Geschichte schrieben

Wenn in der Nacht auf Montagdie Oscar-Verleihung beginnt, sind Sie mit 20 Minuten live dabei und up-to-date. Bei uns schauen Sie die Verleihung des bedeutendsten Filmpreises der Welt, lesen im Live-Ticker alles Wichtige nach und bekommen mit separaten Geschichten weiteren Einblick in den glamourösen Event in Hollywoods Dolby Theatre.