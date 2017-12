14-jährige Rapperin zahlt die Schulden ihrer Mutter

Dank des Satzes «Cash me ousside» wurde Danielle Bregoli berühmt. Mittlerweile verdient der Social-Media-Star gegen 40'000 Franken am Tag, wie unter anderem Stern.de schreibt. Und somit kann der Teenager – endlich und locker – die Hypothek bezahlen, die ihre Mutter fürs Haus aufgenommen hat.

In einem Instagram-Video hält die 14-Jährige fest, wie sie ihrer Mutter ein rotes Kuvert überreicht. «Frohe Weihnachten, b****!» kommentiert sie die Geste wenig herzlich. Im Couvert: Ein Scheck über umgerechnet 65'600 Franken. Den Fotobeweis liefert Danielle in einem weiteren Insta-Post nach.

Vom Trash-Teenager zur erfolgreichen Musikerin

So viel Geld hatte die Familie Bregoli als Darlehen aufgenommen, um ein Häuschen in Florida zu kaufen. In Tränen aufgelöst fragt die Mutter nach: «Meinst du das im Ernst?». Mit der selbstlosen Geste hat die Rüpel-Tochter ihre Mama wirklich überrascht.

Mit einem Auftritt bei «The Dr. Phil Show» im September 2016 wurde die 14-Jährige berühmt. Danielle war damals 13 Jahre alt und bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, weshalb sie auch in die Show eingeladen wurde.

Danielle schnauzte das Publikum an, drohte ihrer Mutter mit Schlägen und gab den legendären «cash me ousside, how bow dah»-Satz von sich. Dies soll so viel heissen wie: «Regeln wir das draussen.» Der Spruch und Danielles Gesicht wurden zum Meme, das sich im Internet schnell verbreitete – ein Star war geboren.

Superstar auf Instagram

Im August 2017 hat Bregoli unter ihrem Pseudonym Bhad Bhabie und mit einen Plattenvertrag mit Atlantic Records im Rücken ihr erstes Musikvideo zu ihrem Song «These Heaux» herausgebracht. Der Clip wurde bis heute mehrere Millionen Mal angeklickt. Seitdem hat sie vier weitere Singles auf Youtube veröffentlicht, die genauso millionenfach Anklang bei ihren Fans finden. Auf Instagram ist sie mit ihren 12 Millionen Followern ein Superstar.

