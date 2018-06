Argentinier lässt sich zum Elfen-Alien operieren

Luis Padron sieht längst nicht mehr so aus wie früher: Rund 40 Schönheitsoperationen hat der heute 26-jährige Argentinier hinter sich – und er ist noch lange nicht am Ziel. Der Look, den Padron sich wünscht, kann wohl am ehesten als eine Mischung aus Elfe und Alien bezeichnet werden.

Zu diesem Zweck hat er unter anderem die Form seiner Ohren denen einer Elfe angleichen und seine Nase verkleinern lassen. Auch eine neue Augenfarbe hat Padron: Aus Braun wurde Blau. Seine OPs haben bislang umgerechnet rund 60'ooo Franken gekostet – ein Schnäppchen, wie Padron betont. «In Argentinien sind Schönheitsoperationen sehr günstig», schreibt er auf Instagram.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit ProSieben/Sat1.

(anh)