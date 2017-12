So feiert Mann stilsicher ins neue Jahr

Klassischer Smoking? Modischer Rolli? Oder doch ein mit einem Augenzwinkern gemeinter, festlicher Strickpulli? Zur Feier des Jahreswechsels kann fast alles getragen werden – sofern die Kombination stimmt.



Wir zeigen oben in der Bildstrecke fünf Outfits, mit denen Männer zum Hingucker an jeder Silvesterparty werden. Zusammengetragen hat die Looks Gastschreiber Ralph Widmer, der das Portal «A Gentleman's World» betreibt, wo er neben «Hoi 2018»-Klamotten auch über schnelle Autos, schöne Uhren und exklusive Reisen berichtet.

New-Year's-Eve-Look-Inspiration für Frauen gibt es beim Friday Magazine.