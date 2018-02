Die 7 Momente, die zu reden gaben

Carpet-Trend Glitzer

Es funkelte und glitzerte wie verrückt auf dem roten Teppich. Als hätten sich die Promis im Vorfeld outfittechnisch abgesprochen: Musiker Nemo und Hecht trugen auffällige silberne Jacken, Influencerin Anja Zeidler zeigte sich im Glitter-Kleidchen, Volleyballerin Anouk Vergé-Dépré funkelte im Jumpsuit und selbst Baschis Sakko war mit Strasssteinchen verziert.

Emotionaler Auftritt

Die Lebensgefährtin von Celtic-Frost-Bassist Martin Stricker, der im Oktober überraschend verstarb, sorgte für den Gänsehaut-Moment in der Show. «Er steht für Leute, die nie einen Swiss Music Award bekommen – oder die erst dafür sterben müssen, wie er gesagt hätte», sagte sie mit Tränen in den Augen bei der Übergabe des Tribute-Awards.

Cervelat-Promi im Oval Office

Der Zürcher Faber gewann den Artist Award, der jeweils ohne öffentliches Voting von Künstlern an einen Künstler oder eine Künstlerin vergeben wird. In seiner Dankesrede inszenierte er sich in einer Art Schweizer Oval Office. Der 24-jährige bewies Humor – und setzte gleichzeitig ein paar Sticheleien ab. «Früher dachte ich, die SMA seien ein Schaulaufen für die Cervelat-Prominenz. Aber wenn man mal gewinnt, ist das anders.» Und: «Ich bin froh, bin ich bei einer Plattenfirma unter Vertrag, der es nicht um Musik geht, sondern um Erfolg. Das kommt mir entgegen.»

Spickzettel für den Jüngsten

Nemo war für vier Betonklötze nominiert, die Chancen standen also bestens, dass er mindestens einen nach Hause nehmen kann. Und der 18-Jährige hatte sich bestens vorbereitet: In seinem Bauchtäschli steckte ein Notizbuch mit der handgeschriebenen Aufschrift «SMA». Darin: eine Liste mit Namen, die er bei seiner Dankesrede nicht vergessen will. Das Büechli hatte er beim Abholen des ersten Steines dabei, beim zweiten improvisierte er schon. Hinter der Bühne im Interview mit Backstage-Moderator Michel Birri verlas er dann aber noch brav alle Namen im Schnelltempo. Zum Glück hat er das als Rapper gelernt.

Der unerreichte Überflieger

Am Ende wurden es dann sogar vier Awards für Nemo. Rekord! Darunter die Hauptpreise Best Hit und Best Male Solo Act. Erst letztes Jahr hatte er die Auszeichnung als Best Talent eingeheimst, schon hat er Acts wie Stress und Patent Ochsner überflügelt. Mit zarten 18 Jahren – nochmal Rekord! «Ich kanns nicht glauben, das ist crazy», sagte ein sichtlich überrumpelter Nemo. Am meisten freue er sich über die Auszeichung für «Du» als bester Hit.

Derbe Worte

«Hurensohn», «Figg uf din Stei», «Bitch»: Ja, diese Worte sind im Live-Fernsehen wirklich gefallen. In den Mund genommen haben sie (und noch einige mehr) die Rapper Ali, KT Gorique, Arthi, Xen und LCone, die die diesjährige Ausgabe des Virus «Bounce Cypher» vertraten. Ihr Auftritt war ein Feuerwerk mit Seitenhieben auf die Nominierten. Das sei jetzt der Moment gewesen, bei dem der Enkel seinem Grosi erklären muss, was die letzten drei Minuten passiert ist, so Moderator Stefan Büsser.

Der SRF Virus Bounce Cypher in Kürzest-Version an den #sma2018, inklusive vieler Seitenhiebe auf die Nominierten. Check it out! pic.twitter.com/sm7ovGWHdR — SRF 3 (@srf3) 9. Februar 2018

Männer für die Gleichberechtigung

Dass die Schweizer Popmusik ein «Frauenproblem» hat, wurde im Vorfeld der SMA rege diskutiert. Die Laudatoren Baschi und Manillio sprachen die Thematik auf der Bühne an. «Für alle zum mitschreiben: Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht», so Manillio bei der Preisvergabe für den besten männlichen Musiker. «Und nur wer das versteht, ist Best Male», setzte Baschi nach. «Es ist 2018.» Alles andere sei 12. Jahrhundert. Dass die Frauen bei den Nominierten kaum vertreten seien, «sticht schon ins Auge», fügte er nach der Verleihung an. «Das schleckt keine Geiss weg.»

