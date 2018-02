Was Sie im TV nicht gesehen haben

Nemo (18) gewinnt gleich vier Mal, Faber (24) setzt in seine Dankesrede Sticheleien ab und das Publikum jubelt und klatscht wie wild bei den Live-Performances von Hecht oder den Toten Hosen – das alles war während den 11. Swiss Music Awards am Freitag im Fernsehen zu sehen. Doch was spielte sich hinter der Bühne ab?

Umfrage Haben Sie die Swiss Music Awards mitverfolgt? Ja natürlich – ich war sogar live dort.

Ich habe den Livestream geschaut.

Nein, das interessiert mich nicht so.

Was ist das?

20 Minuten gewährt einen Einblick in den Backstage-Bereich. Sehen Sie das Duckface von Dodo (40), einen nachdenklichen Nemo und einen heiteren Baschi (31) in der Bildstrecke oben.

(cts/kfi)