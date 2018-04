«Die rassistische Scheisse verkauft sich»

Schon im Vorfeld der Echo-Verleihung hatten die Nominierungen für Kollegah und Farid Bang Proteste ausgelöst. Diesen wird Antisemitismus vorgeworfen, in einer Liedzeile ihres besonders umstrittenen Lieds «0815» heisst es etwa, «mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen».

Die Preisträger



Das sind die Gewinner der diesjährigen Verleihung des Musikpreises Echo, der am Donnerstag in Berlin verliehen wurde.



Album des Jahres: Ed Sheeran («÷ (Divide)») Hit des Jahres: Ed Sheeran («Shape Of You») Künstler Pop National: Mark Forster («TAPE») Künstlerin Pop National: Alice Merton («No Roots») Band Pop National: Milky Chance («Blossom») Schlager: Helene Fischer («Helene Fischer») Volkstümliche Musik: Santiano («Im Auge des Sturms») Hip-Hop/Urban National: Kollegah & Farid Bang («Jung, Brutal, Gutaussehend 3») Dance National: Robin Schulz («Uncovered») Rock National: Die Toten Hosen («Laune der Natur») Band International: Imagine Dragons («Evolve») Künstlerin International: Pink («Beautiful Trauma») Künstler International: Ed Sheeran («÷ (Divide)») Produzent National: Peter Keller («MTV Unplugged - Peter Maffay») Newcomer National: Wincent Weiss («Irgendwas gegen die Stille») Newcomer International: Luis Fonsi («Despacito & Mis Grandes Éxitos») Video National: Beatsteaks feat. Deichkind («L auf der Stirn») Kritikerpreis National: Haiyti («Montenegro Zero») Lebenswerk: Klaus Voormann Soziales Engagement: Benefiz-Festival Peace X Peace von Fetsum Sebhat und Tedros Tewelde (sda)

Trotz der Diskussion über ihre Texte gewannen die beiden Rapper am Donnerstag den Preis in der Kategorie Hip-Hop/Urban National. Toten-Hosen-Sänger Campino griff die beiden in seiner eigenen Dankesrede für die Auszeichnung seiner Band für den Preis in der Kategorie Rock national scharf an. Und die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich entsetzt über den Echo für die Rapper. Es sei «ein verheerendes Zeichen», den wichtigsten deutschen Musikpreis an «vermeintliche Künstler» zu verleihen, die ein gesellschaftliches Klima bedienen, in dem Antisemitismus offenbar wieder normal sei, erklärte Knobloch in München.

Es ist ein verheerendes Zeichen, den wichtigsten deutschen Musikpreis an vermeintliche Künstler zu verleihen, die mit bestimmten Textzeilen ihrer Songs ein gesellschaftliches Klima bedienen,... https://t.co/YCTFA6tvRj– Charlotte Knobloch (@Cha_Knobloch) April 12, 2018

Mit ihnen ärgerte sich auch die Twitter-Community. Die Reaktionen auf den Auftritt des Duos folgten prompt.

Ein sehr gutes Statement von Campino zu dem frauenfeindlichen, antisemitischen und sprachlich minderwertigen musikalischen Müll, für den Kollegah und Farid Bang auch noch einen Echo mit nach Hause nehmen durften. https://t.co/KqFoCEtGeu– Björn Othlinghaus (@bukowski11a) April 13, 2018

Der Holocaust-Gedenktag #YomHashoah endet, #Kollegah und #FaridBang bekommen den #echo für ihre antisemitischen Zeilen. Nur falls wer fragt, ob wir darüber reden müssen, wie achselzuckend Deutschland mit #Antisemitismus umgeht.– Julia Lorenz (@_jlorenz) April 12, 2018

«Echo der Schande»

Das American Jewish Committee nannte es «schändlich», dass ausgerechnet am Tag des Gedenkens an den Holocaust zwei Rapper mit antisemitischen Texten nominiert seien für einen Preis. Die deutsche «Bild»-Zeitung bezeichnete den Preis als «Echo der Schande».

Schändlich! Heute wird in Israel und weltweit #YomHashoah begangen, der Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum. Beim #ECHO2018 sind heute zwei Rapper für einen Preis nominiert, die sich u.a. über Auschwitz-Häftlinge hermachen und z.T. #Antisemitismus verbreiten.– AJC Berlin (@AJCBerlin) April 12, 2018

Antisemitismus zahlt sich in ?? wieder aus! Rechtsradikale sind im #Butag und im TV bekommen zutiefst verabscheuungswürdige Liedtexte einen Preis.#Kollegah#Farid Bang rappen:«Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen.»Musiker jubeln. WTF#ECHO2018@ECHO_Musikpreispic.twitter.com/zpNCIY3BYn– Manu Verneuil (@dandy_beau) April 12, 2018

Das Schlimme an den #echo Preisen für #Kollegah und Co ist doch, dass der Preis auf Grund von Verkaufszahlen verliehen wird. Das bedeutet die rassistische Scheisse verkauft sich wie geschnitten Brot!– Göttergattengattin (@Goettergattin42) April 13, 2018

(bla / sda)