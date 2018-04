«Irgendwann kam nicht mehr viel Geld rein»

Vor fünf Jahren gelang Steff la Cheff (31) mit dem ohrwurmigen «Ha ke Ahnig» ein Sofort-Klassiker des Schweizer Mundartpop. Mit dem Album «Vögu zum Geburtstag» stieg sie auf Platz eins der Hitparade ein, in der Folge trat sie auf den wichtigsten Bühnen des Landes auf. Dann zog sich Stefanie Peter, wie die Bernerin mit bürgerlichem Namen heisst, zurück. Am Freitag kündigte Steff nun überraschend ihre musikalische Rückkehr an: Anfang Mai kommt das neue Album «Härz Schritt Macherin».

Umfrage Haben Sie Steff la Cheffe vermisst? Ja, und wie! Ich bin sehr froh, kommt sie mit neuer Musik zurück.

Ich mag ihre Musik, aber jetzt erstmal abwarten, wie die neuen Songs klingen.

Nein, ich finde andere Schweizer Künstler spannender.

Bild: Ellen Mathys/Bakara Music Bild: Ellen Mathys/Bakara Music

2013 erschien dein letztes Album. Hast du Abstand vom Rampenlicht gebraucht?

Ich habe mir Zeit gelassen, um zu mir selbst zu kommen und zu schauen, wohin ich mit meinem Leben eigentlich will. Nach meiner letzten Tour ging ich auf Reisen. Unter anderem hab ich zwei Monate auf einer kleinen Insel in der Nähe von Sizilien verbracht – das war wunderbar.

Und was hast du in der Zeit herausgefunden?

Ich habe mich damals entschieden, nicht mehr aufzutreten, solange ich keine neue Musik habe. Das hiess konkret: Es kam irgendwann nicht mehr viel Geld rein.

Hattest du was zur Seite gelegt?

Ein bisschen was hatte ich, ja. Aber ich bin nicht sehr gut in der Finanzplanung.

Dann musstest du einen Job suchen?

Ja. Damit ich meine Rechnungen bezahlen konnte, hab ich Anfang 2016 bei einem KMU angefangen zu arbeiten, das Fleisch und Käse produziert.

Was hast du dort genau gemacht?

Es war eine recht physische Arbeit. Ich war hauptsächlich in der Abteilung Käse, die meiste Zeit hab im Kühlraum gearbeitet und Bestellungen bereit gemacht. Ich habe viele Kisten geschleppt, Käse zugeschnitten und verpackt. Das war wie ein arktisches Fitnessprogramm. Und ein Reality-Check für mich.

Die Musik war zu der Zeit kein Thema mehr?

Doch, doch! Ich hab immer Musik gemacht. Ich bin zwar ein paar Monate ohne ausgekommen, aber ich kann gar nicht nicht Musik machen, hab ich gemerkt. Sie zieht mich an.

Dann war immer klar, dass es ein neues Steff-la-Cheffe-Album geben würde?

Nein. Ich hab mir das gut überlegt, ob ich mich wieder so in der Öffentlichkeit exponieren will. Ich habe mich davon ja bewusst zurückgezogen. Wenn ich jetzt ein Album veröffentliche und toure, muss ich wieder meine extrovertierte Seite auspacken.

Braucht das Überwindung?

Live auf der Bühne zu stehen ist etwas sehr Schönes, Unvergleichliches. Ganz ehrlich, es hat mir schon ein bisschen gefehlt.

Bist du auch privat dort, wo du sein möchtest?

Eine Zeit lang habe ich mir Druck gemacht – gerade als Frau hat man ja ein beschränktes Zeitfenster, Stichwort Familienplanung. In meinem Umfeld hat es Kinder geregnet, Freunde haben geheiratet. Ich hingegen habe noch keine Kinder, bin nicht verheiratet. Aber es geht mir gut. Ich hab aufgehört, mir zu viele Gedanken zu machen, ich vertraue auf das Leben.

Gäbe es denn jemanden zum Heiraten?

Ich weiss nicht, ob ich überhaupt heiraten will. Das ist doch 2010! Oder sogar 1910. Mehr will ich zu meinem Privatleben auch nicht sagen. Das hab ich schon immer so gehandhabt.

Steff la Cheffes Comeback-Nummer ist eine Neuinterpretation des Berner Volkliedes «Guggisbärglied».



(shy/fim)