«Kann ich fünf Minuten vorher noch aufs WC?»

Ab sofort kannst du via sma.20min.ch für deine Favoriten in jeder SMA-Kategorie abstimmen – ausser beim «Best Hit», der während der Show am 9. Februar per SMS- und Telefon-Voting ermittelt wird. 20 Minuten wird live aus dem Hallenstadion streamen, auf dem roten Teppich mit den Stars plaudern, die Show zeigen und einen wahrscheinlich unterhaltsamen Ticker dazu führen.