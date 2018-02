«Spotify hat Geld, die haben mir Bäume gekauft»

Nach seinem Auftritt bei den diesjährigen Brit Awards am Mittwoch schien Justin Timberlake noch nicht genug Bühnenluft geschnuppert zu haben. Um 1 Uhr nachts gab der Sänger nämlich ein exklusives Konzert im Club The Roundhouse im hippen Londoner Bezirk Camden.

Umfrage Werden Sie das Konzert von Justin Timberlake in Zürich besuchen? Oh ja, ich bin der grösste JT-Fan.

Je nachdem, ob ich Zeit habe. Und ob ich es mir leisten möchte.

Nein, ich mag seine Musik nicht.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

300 glückliche Premium-Spotify-Hörer sowie zahlreiche Medienvertreter durften mit dem Entertainer über eine Stunde lang seine grössten Hits und aktuellen Nummern singen. Doch Justin wäre nicht Justin, hätte er für seine treuesten Hörer nicht auch noch eine Überraschung parat gehabt.

Die Location: Ein Wald in London

Das architektonisch beeindruckende Roundhouse bedarf eigentlich keiner Dekoration mehr. Doch Spotify hat dennoch tief in die Tasche gegriffen und passend zu Justins neuem Album «Man of the Woods» einen Wald in die Grossstadt geholt. «Ich möchte kurz Spotify für diesen Abend danken. Sie haben mir sogar Bäume hingestellt. Das ist Gangster. Spotify hat Geld», bedankte sich der Musiker artig. Die natürliche Kulisse wäre perfekt gewesen, um das aktuelle Album live zu präsentieren – doch dazu sollte es leider nur kurz kommen.



Spotify verwandelte The Roundhouse in einen Wald. (Video: Katrin Ofner)

Das Outfit: Auch der Hut konnte ihn nicht retten

Passend zur Country-Reverenz des neuen Albums hätte er in Flanell-Hemd und Cowboy-Stiefeln auftreten sollen. Stattdessen kam Justin in T-Shirt, Sakko und zerrissener Jeans. Zumindest an den Hut hatte er gedacht. Ein Look, der die Performance seiner alten Lieder unterstreicht, mit seinen neuen Songs aber nicht ganz stimmig wirkt.

Die Songs: Von Hip-Hop bis Country

Mit «Filthy», einer seiner aktuellen Singles, eröffnete Justin die Show. Anschliessend folgten alten Hits («My Love»), bevor er mit drei Country-Stücken die Fans musikalisch in seine Heimat Tennessee versetzte. Eine friedliche Lagerfeuer-Stimmung war im Saal zu spüren, die nach einem abrupten Genre-Umschwung mit den Song «Suppliers» schnell ein Ende fand. Generell versteht es Timberlake, Musikrichtungen gekonnt miteinander zu vermischen. So fing er mitten in «Can't Stop the Feeling» an zu rappen und «SexyBack» wurde dank E-Gitarren zu einer rockigen Nummer. Seine alten Songs wirken dadurch erwachsener, als wären sie in all den Jahren mit Justin mit gereift.

In den leichten Sound von «Can't Stop the Feeling» mixte JT kurzerhand Hip-Hop-Beats. (Video: Katrin Ofner)

Die Performance: Der Funke blieb aus

Tanzen und Singen sind Stärken von Justin Timberlake, keine Frage. Doch bei der Interaktion mit den Fans gibt es Aufholbedarf. Vielleicht lag es an der Uhrzeit, aber Justin zeigte sich ungewohnt wortkarg. Hier und da erzählte er ein paar Anekdoten oder bedankte sich artig beim Veranstalter Spotify, mehr gab es vom 37-Jährigen dann aber doch nicht. Schade, denn dadurch wollte der Funke an dem Abend nicht so richtig überspringen – zumindest nicht auf unserer Redaktorin.

Der Überraschungsgast: Country-Star in London

Bei seinem Überraschungsgast sah die Sache aber anders aus. Chris Stapleton (39) stahl Justin mit seiner ungemein schmerzerfüllten Country-Stimme und seiner sympathisch-schüchternen Art nämlich fast die Show. «Ich möchte wirklich, dass ihr diesen Mann kennenlernt», betonte Timberlake immer wieder. Die Zuschauer zeigten sich begeistert und auch Justin konnte seine Bewunderung für den Musiker nur schwer verbergen. «So ist es in Tennessee jeden Tag», schwärmte der 37-Jährige nach einem gemeinsamen Lied. Mehr davon wäre auf jeden Fall schön gewesen.



Seine Performance mit Chris Stapleton sorgte für Gänsehaut. (Video: Katrin Ofner)

Am 16. August tritt Justin Timberlake im Zürcher Hallenstadion auf. Sein neues Album «Man of the Woods» ist sein Anfang Februar überall erhältlich”