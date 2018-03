Axl Rose wird wohl neues AC/DC-Album einsingen

Guns-N'-Roses-Frontmann Axl Rose wird das nächste Album von AC/DC einsingen. Dies behauptet zumindest der Sänger der australischen Band Rose Tattoo, Gary «Angry» Anderson, in einem Interview mit dem Musikmagazin «The Rockpit».

Demnach habe Anderson sich mit Landsmann und AC/DC-Gitarrist Angus Young unterhalten und über Zukunftspläne gesprochen. «An einem Abend spielten wir im Vorprogramm für AC/DC. Ich sprach mit Angus bezüglich der geplanten Zugaben und fragte ihn auch, was er künftig machen wolle. Er sagte, dass er ein neues Album schreibe. Ich fragte ihn, wer in der Band ist und er sagte: 'Axl'.»

2016 verliess Sänger Brian Johnson wegen Hörproblemen während der «Rock Or Bust»-Tour die Band. Als Ersatz sprang völlig überraschend Axl Rose ein. Zwar gab Johnson vor knapp zwei Wochen auf einer kleinen Bühne ein Comeback, als Sänger für ein neues AC/DC-Album scheint er allerdings kein Thema mehr zu sein. Dass hatte bereits Bandbiograf Murray Englehart vor rund zwei Monaten bestätigt.

Wann ein neues AC/DC-Album – das letzte der 16 Studioalben «Rock or Bust» wurde 2014 veröffentlicht – erscheinen wird, ist unklar. In diesem Sommer ist Axl Rose mit seiner Band Guns N' Roses unterwegs. Für Juni und Juli stehen 18 Konzerte in Europa auf dem Programm. Ein Auftritt in der Schweiz ist allerdings nicht geplant.

(nag)