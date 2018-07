Ayu bringt dir Berndeutsch für den Gurten bei

Die 28-jährige Ayu ist in Ostermundigen BE aufgewachsen und lebt in Hamburg. Nachdem sie dort einen Popkurs besucht und Freunde gefunden hat, zog sie in die Hansestadt. Nach ihrer Debüt-Single und der Debüt-Festivalsaison will Ayu dieses Jahr weitere Songs veröffentlichen. Einen Karriere-Plan verfolgt sie nicht, doch das Ziel ist klar: «Ich will einfach mal schauen, wie weit ich kommen kann – auch in Deutschland.»