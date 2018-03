So viel Zeug brauchen sie für nur einen Gig

Am Samstagabend spielen während sieben Stunden in acht Locations an der Zürcher Langstrasse 28 Acts an der ersten Ausgabe des Radar Festival. Beim Showcase-Event hast du die Möglichkeit, vielversprechende Musiker in kleinen Venues zu sehen, bevor sie bald nur noch auf grossen Bühnen spielen. Los geht es um 17 Uhr mit Ray Drma (Foto) im Kosmos Klub. Hier lang für den Facebook-Event.