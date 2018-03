Crimer prügelt Deville mit Baseballschläger blutig

«Er tauchte an einem meiner ersten Konzerte ( als Crimer noch unter dem Namen Batman auftrat ) im Treppenhaus in Rorschach auf und schrieb mir immer mal wieder, wenn ich etwas releaste», erzählt Crimer (27) über seine Beziehung zu Dominic Deville (43). «Und er hat so einen Love-Me- or Hate-Me-Charakter, ähnlich wie ich. Darum fand ich die Besetzung so passend.» Und was denkt Deville übers Video? «Ich bin ja grundsätzlich überall dabei, wo mit dem Baseballschläger draufgehauen wird», sagt er zu 20 Minuten.