«Das Konzert war eine Riesenkatastrophe»

Den Donnerstagabend erwartete Leserin Monika Sengör mit grosser Vorfreude: Sie und ihre Schwester hatten Tickets für das «Der Herr der Ringe und der Hobbit»-Konzert in der Zürcher Halle 622. Die Show stellte sich als eine «Riesenkatastrophe» heraus. Nicht nur sie, sondern das «ganze Publikum war entsetzt», sagt sie zu 20 Minuten.

Der Erzähler sei nicht vorbereitet gewesen und habe kein Deutsch gekonnt. Er habe den Eindruck gemacht, kein Profi, sondern ein Laie zu sein. «Das war peinlich.» Ein anderer Zuschauer empfand das ebenso und schreibt auf Ticketcorner.ch: «Der Erzähler war ein absolutes Desaster.»

«Filmmusik vernachlässigt»

Im ersten Teil der Show habe der Erzähler seine Lesebrille vergessen und habe kaum einen Satz korrekt vorlesen können. Gewisse Textpassagen habe er doppelt erwähnt und sei sogar vom Orchester unterbrochen worden. Manchmal habe man den Erzähler gar nicht verstanden, weil er nicht ins Mikrofon gesprochen habe.

Eine andere 20-Minuten-Leserin berichtet, dass die Musik nicht zu den Szenen gepasst habe. Zudem: «Es wurden völlig unbekannte Stücke gespielt, während die Filmmusik leider total vernachlässigt wurde.»

«Beleuchtung misslungen»

Auf Facebook hagelt es ebenfalls Kritik, und Enttäuschung macht sich breit. So ärgert sich ein Zuschauer: «Hätte ich meiner farbenblinden Oma ein Ausmalbuch gekauft, hätte ich das Geld besser investiert.»

Die Beleuchtung sei auch misslungen gewesen, weshalb manche Gäste den Saal mitten in der Vorstellung verlassen hätten. «Die Lichter waren auf Augenhöhe des Publikums. Eine Frau musste die Hände vor die Augen halten», schreibt ein weiterer Facebook-User.

Veranstalter ändert für Basel nichts

Veranstalter Act Entertainment hat am Freitag einige Beschwerden zur Zürich-Show per Mail und Telefon entgegengenommen, sagt Sprecher Michael Andai auf Anfrage. Am Freitagabend findet in Basel ein zweites Schweizer Konzert statt. Die Rückmeldungen der Zürich-Besucher hätten darauf keinen Einfluss – dafür seien die Produzenten zuständig, nicht die Veranstalter, heisst es.

«Leute von uns werden auch heute vor Ort sein», so Andai, «aber wenn wir von unseren Kunden Feedback bekommen, ist das wichtiger als eine eigene Beurteilung.» Jede Beschwerde werde angeschaut und es werde versucht, mit den Konzertbesuchern in irgendeiner Form eine Lösung zu finden.

Falsche Konzertinformation verkauft

Am Montag hat der Veranstalter via Newsletter alle Kunden informiert, dass nicht das bekannte dänische The Tolkien Ensemble in Zürich und Basel spielen wird, sondern die Philharmonie des Auenlandes aus Deutschland. Der Fehler sei passiert, weil die Produzenten einen veralteten Pressetext zur Verfügung gestellt hatten.

Andai: «Wir sind darauf angewiesen, dass sie uns die korrekten Daten schicken.» Wie Act-CEO Thomas Dürr bereits gegenüber der «Basler Zeitung» erwähnte, übernehme der Veranstalter das Konzept und die Texte vom Produzenten, überprüfe diese aber nicht auf ihre Richtigkeit.

