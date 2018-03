Die Festivalsaison beginnt mitten in Zürich

Am Wochenende treten am 21. M4Music in Zürich 43 Acts auf, 26 davon kommen aus der Schweiz. Geliebt und beliebt ist das Festival, das auf fünf Bühnen in unmittelbarer Nachbarschaft stattfindet, für seine hohe Dichte an neuen, frischen Acts, die es zu entdecken gibt. Und weil es beim reichhaltigen Menü nicht so einfach ist, sich zu entscheiden, gibt dir die 20-Minuten-Redaktion hier ein paar unverbindliche Hör-, Seh- und Tanzempfehlungen.



Nakhane:

«Nakhanes Stimme fühlt sich an wie ein Boxhieb in Zeitlupe. Sie trifft einen direkt da, wo es wehtut. Und dann drücken dich die Neo-Soulsongs des Südafrikaners langsam ins Sofa. Weil sie so bestimmt-fragil und elegant sind. So kenne ich Nakhane vom Zuhause-Hören. Keine Ahnung, was passiert, wenn ich ihn live sehe. Knockout.»

Christina Duss, Ressortleiterin Friday

Nakhane spielt am Freitag, 23. März, 21.15 Uhr im Exil.

Sango und Stereo Luchs:

«Ich freue mich riesig auf Sango, der mit seiner unglaublich facettenreichen Musik sphärische und positive Vibes ins Exil bringen wird. Weil er zeitgleich mit Stereo Luchs spielt, schaue ich nicht die ganze Show – damit ich das Finale des Zürchers noch erwische. Sein kürzlich erschienenes Album ‹Lince› ist ein Meisterwerk.»

Alpcan Özkul, Redaktor Community

Sango spielt am Samstag 24. März, 01:00 Uhr im Exil.

Stereo Luchs spielt am Samstag, 24. März, 01:15 Uhr in der Box.

Yung Hurn

«Es ist Yung Hurn zu verdanken, dass «O.k., cool» mittlerweile zu einem geflügelten Ausdruck der pragmatischen Zustimmung geworden ist. Der Österreicher steht an vorderster Front des deutschen Cloud-Raps – immer halb genuschelt, immer mit einem lachenden und einem zwinkernden Auge. Die einen lieben ihn, die anderen verstehen ihn nicht. Live sprengen die minimalistischen Beats die Boxen beinahe in die Luft, die Kids werden crazy – absoluter Pflichttermin.»

Neil Werndli, Redaktor Tilllate

Yung Hurn spielt am Freitag, 23. März, 23.45 Uhr in der Box.

Ace Tee:

«Was wir bisher wissen: Ace Tee landete 2017 mit ‹Bist du down?› einen Viral-Hit. Sie wurde für ihren hochdeutschen 90er R'n'B und Rap sogar in den USA gefeiert, lancierte mit einem Kleiderriesen eine eigene Kollektion und trat neben den Festivals auch bei Fashion Weeks auf. Was wir nicht wissen: Wie viel ist neben dem Hit noch da? Und wie ist die Hamburgerin live? Auch dafür ist das M4Music – mehr als den Hype zu sehen.»

Martin Fischer, Redaktor People

Ace Tee spielt am Samstag 24. März, 23:40 Uhr im Moods.





(fim)