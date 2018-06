Jetzt äussert sich DJ Antoine zur Fifa-Zensur

«Ich werde dich mit Lust füllen. Ich will, dass du schreist: Olé!» Oder: «Ich will die ganze Nacht mit dir schlafen.» Diese Zeilen stammen aus DJ Antoines offiziellem WM-Song «Olé, Olé». In Russland wird er an den Schweizer Spielen jeweils in einer Karaoke-Version im Stadion gespielt.

DJ Antoine performt «Olé, Olé» in Lugano vor dem Testspiel der Schweiz gegen Japan. (Bild: FreshFocus/Andy Mueller/freshfocus) DJ Antoine performt «Olé, Olé» in Lugano vor dem Testspiel der Schweiz gegen Japan. (Bild: FreshFocus/Andy Mueller/freshfocus)

Das passt der Fifa überhaupt nicht: Wie Tamedia-Reporter Florian Raz in seiner Kolumne berichtet, hat der Verband vom SFV verlangt, einige schlüpfrige Passagen aus dem spanischen Rap-Part des Songs herauszuschneiden. Das aus Rücksicht auf die vielen Kinder, die im Stadion seien.

Rap-Part ist «nicht optimal»

DJ Antoine bestätigt gegenüber 20 Minuten: «Wir haben eine Version ohne die Rap-Passage gemacht.» Die Fifa prüfe alle Fan-Songs und habe den spanischen Rap-Part als nicht optimal fürs Abspielen im Stadion empfunden. «Darauf haben der SFV und DJ Antoine reagiert.»

Über die Wirkung des Songs freut sich Antoine aber: «Dani Gygax hat das Lied im Stadion super angesagt! Es wurde danach viel mehr beachtet als der brasilianische Fansong.» Der sei nur so dahingeplätschert.

«Spass, Freundschaft, eine gute Zeit»

«Olé, Olé» hatte für viel Spott und Kritik gesorgt. In einer 20-Minuten-Umfrage fanden 80 Prozent der über 10'000 Teilnehmer, das Lied sei «kaum auszuhalten». Für viele ist und bleibt Baschis «Bring en hei» die einzig wahre Schweizer Fussball-Hymne.

DJ Antoine selber sagte, der Song solle «für Spass, Freundschaft und eine gute Zeit» stehen. Und das passe schliesslich zum Fussball. Die Kritik nahm er sportlich: «Der Song muss und kann nicht allen gefallen, und das ist okay. Ich hoffe einfach, dass die Besserwisser und Nörgler die Stimmung nicht trüben – denn darum gehts doch, dass wir mit Freude in die WM gehen.»

