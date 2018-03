Ein Schweizer Song steht an der Spitze der Charts

Hitparaden-Moderator Michel Birri kündigte es als «Riesen-Überraschung» an: Mit «079» von Lo & Leduc steht heute endlich wieder ein Schweizer Song auf Platz eins der Single-Charts. Es ist der erste seit 2014.

Für Lo & Leduc ist es eine Premiere: Es ist die erste Nummer-1-Single für die erfolgreichen Berner und deren Indie-Label Bakara Music – mit ihrem Überhit «Jung verdammt» sind sie 2014 bis auf Platz zwei gekommen.

Ed Sheeran bleibt Rekord verwehrt

Mit dem Coup vereiteln sie Superstar Ed Sheeran einen Schweizer Rekord. 20 Wochen stand Sheeran mit «Perfect» ununterbrochen auf Platz eins, eine Bestmarke, die er sich mit «Despacito» von Luis Fonsi teilt. Der Erfolg von «079» verhindert nun, dass Sheerans Hit heute zum alleinigen Rekordhalter geworden ist.

Zurzeit touren Lo & Leduc mit ihrem neuen Album «Update 4.0» durch die Schweizer Clubs. So haben sie am Freitag unterwegs von ihrem Coup erfahren. «Wir waren im Bandbus auf dem Weg ans Konzert in Luzern», sagt Lo. «Gebührend feiern konnten wir es dann gleich in der ausverkauften Schüür. Wir haben mit Champagner und Rimuss angestossen.» Wenn auch nur unter sich: «Wir durften es noch nicht dem Publikum verraten.»

Die Swisscom hat nichts damit zu tun

Auch wenn das Ganze etwas abstrakt und daher schwer zu fassen sei, sind sich Lo & Leduc bewusst, dass sie Grosses erreicht haben: «Das kommt ganz vorne in den Ordner. Insbesondere die Tatsache, dass ‹Update 4.0› gratis ist, macht diesen Erfolg speziell wertvoll. Wir haben uns tatsächlich sehr gefreut.»

Label-Chef Martin Geisser von Bakara Music fügt an: «Der Song ist durch Streaming populär geworden. Das ist erstmals in der Schweiz mit einem Mundart-Act in dieser Dimension passiert. Wir erleben hier eine Verschiebung der Relevanz: weg vom Radio, hin zum Streaming – wohl wegweisend für die Zukunft.»



So feierten die Fans «079» im Berner Dachstock bei der Plattentaufe von Lo & Leducs aktuellem Album. (Video: Lo & Leduc)

Die Thron-Übernahme hatte sich angekündigt: Nur sechs Wochen nach Release hat «079» auf Spotify fast 800'000 Plays angehäuft, und seit er vor einer Woche auch im iTunes- und Google-Play-Store zum Download zu kaufen war, führt er die Trend-Charts beiderorts ununterbrochen an.

Und für alle, die sich fragen, ob die Swisscom, die an ihre Kunden Telefonnummern mit der Vorwahl 079 herausgibt, irgendwas mit dem Song zu tun hat: Lo & Leduc verneinen. Sie hätten sich einfach für die am weitesten verbreitete Vorwahl entschieden. «Der Song ist kein Kompliment. Anbieter kann man wechseln, wie die Strassenseiten auch.» Die Botschaft des Songs sei wenn schon «Augen auf im Strassenverkehr», fügen sie an. Der unglücklich verliebte Protagonist kommt am Endes des Stücks nämlich unter ein Tram.

«079» im Stream bei Spotify: