70er-Jahre-Hit kehrt dank Meme in die Charts zurück

1977 schaffte es der Song «Dreams» der britisch-amerikanischen Rockband Fleetwood Mac auf Platz eins der Billboard Hot 100 Charts. Heute – über 40 Jahre später – ist das Lied zurück in der US-Hitparade: Über 2000 Downloads und 1,9 Millionen Streams wurden in der vergangenen Woche verzeichnet. So schafft es «Dreams» zurzeit auf Platz 14 der Billboard Hot Rock Songs Charts.

Umfrage Wie finden Sie «Dreams» von Fleetwood Mac? Der Song gefällt mir.

Nicht mein Stil.

Ich höre generell keine Musik.

Gemäss Stern.de konnten Fleetwood Mac bereits vergangenes Jahr an ihre früheren Erfolge anknüpfen: Ihr Song «The Chain» war auf dem Soundtrack des Films «Guardians of the Galaxy Vol. 2». (Bild: WENN/Ivan Nikolov/Wenn.com) Gemäss Stern.de konnten Fleetwood Mac bereits vergangenes Jahr an ihre früheren Erfolge anknüpfen: Ihr Song «The Chain» war auf dem Soundtrack des Films «Guardians of the Galaxy Vol. 2». (Bild: WENN/Ivan Nikolov/Wenn.com)

Zu verdanken hat das die Band laut Billboard.com einem Meme, das auf Twitter viral geht. Der User @bottledfleet twitterte: «Fleetwood Macs Musik ist so langweilig, dazu kann man nicht tanzen.» Und lieferte mit einem Video von tanzenden und twerkenden Cheerleadern in violetten Kostümen, das mit dem Song «Dreams» hinterlegt ist, gleich den Gegenbeweis. Der Tweet wurde über 140'000 Mal geteilt und das Video schon 7 Millionen Mal abgespielt.

Das Video, das für Fleetwood Macs überraschenden Charterfolg verantwortlich ist, sehen Sie oben.



