Warum tragen die Musiker heute weisse Rosen?

In der Nacht auf Montag werden zum 60. Mal die Grammys verliehen. Wir sagen dir, was dich 2018 bei der Vergabe des wichtigsten Musikpreises der Welt erwartet.

Umfrage Schaust du die 2018er Grammys live? Würde ich gerne, aber ich muss doch schlafen.

Würde ich gerne, aber ich weiss nicht wo und wie.

Würde ich gerne. Also wenn sie mich interessieren würden.

Muss ich nicht. Bei euch kann ich morgen ja alles Wichtige nachlesen. Oder?



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Zurück im Big Apple

Zum ersten Mal seit 15 Jahren steigen die Grammy Awards wieder in New York City, genauer im Madison Square Garden. Danach ist für mindestens vier Jahre wieder das Staples Center in Los Angeles gebucht. Meistens findet die Zeremonie Mitte Februar statt, aber um den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang aus dem Weg zu gehen, wurde sie vorverlegt. Aus demselben Grund findet übrigens die Oscar-Verleihung dieses Jahr Anfang März statt Ende Februar statt.



2009 besang Jay Z (zusammen mit Alicia Keys) die Stadt New York – 2018 werden dort die Grammys verliehen und Jay Z führt die Nominiertenliste an. (Quelle: Youtube/Account)

Red Carpet für Black Music

Passend zu NYC als Veranstaltungsort gibt in der Nacht auf Montag der Hip-Hop den Ton an: Jay Z ist für acht goldene Grammofone nominiert, Kendrick Lamar für sieben. Auf Platz drei der Nominationen-Liste ist zwar kein Rapper, aber ebenfalls ein Afroamerikaner: Bruno Mars hat Chancen auf sechs Awards. Auch auf der Bühne zeigt sich, dass die Recording Academy auf die #GrammysSoWhite-Vorwürfe vom letzten Jahr reagiert haben: Cardi B, Rihanna, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Childish Gambino, SZA und Khalid werden neben – unter anderem – Luis Fonsi und Daddy Yankee, Sam Smith, Lady Gaga, Pink, Miley Cyrus, Alessia Cara und Logic auftreten.

Es regnet weisse Rosen

Die Farbe Weiss spielt dennoch eine wichtige Rolle. Bei den Golden Globes trugen viele Stars aus Film und Fernsehen Schwarz, um so gegen Sexismus und sexuelle Gewalt zu protestieren – bei den Grammys werden hingegen weisse Ansteckrosen erwartet; wer eine trägt, zeigt, dass sie oder er sich für die #MeToo-Bewegung und die «Time's Up»-Kampagne einsetzt. Dua Lipa, Halsey und Kelly Clarkson haben bereits angekündigt, mit einer weissen Rose auf dem roten Teppich zu erscheinen.



Bei den Golden Globes war Schwarz die Farbe des Protestes, bei den Grammys soll es Weiss sein. (Video: AFP)

Performance zu Ehren der Amok-Opfer

Die Country-Stars Eric Church, Brothers Armstrong und Maren Morris zollen mit ihrer Live-Performance den Opfern Tribut, die im vergangenen Jahr bei Konzerten und Openairs getötet wurden. Die drei Acts traten am Route 91 Harvest Festival in Las Vegas auf, wo ein Amokschütze am 1. Oktober in die Menge feuerte und 58 Menschen tötete. Neben sexueller Gewalt und Sexismus dürften Sonntagnacht im Madison Square Garden also auch die US-Waffengesetzte zu reden geben.



Ein beklemmendes Video der Amok-Attacke in Las Vegas. (Video: Tamedia/AFP/Storyful/Twitter/Instagram)

Premiere: Online-Voting

Die Mitglieder der Recording Academy konnten erstmals online für ihre Favoriten stimmen – ist ja schliesslich erst 2018, hüstel. Vorher ging das nur brieflich, weshalb Musiker, die im Abstimmungszeitraum auf Tour waren, ihre Stimme oft nicht abgeben konnten. Eine mögliche Folge könnte sein, dass die Ergebnisse damit genauer der Meinung der Academy-Mitglieder entsprechen.

Die Grammys 2018 werden erneut von James Corden moderiert und beginnen am Sonntagabend um 19.30 Uhr New Yorker Zeit – also am Montagmorgen um 1.30 Uhr Schweizer Zeit.

Wer gewonnen hat und was alles passiert ist, liest du am Montagmorgen früh hier auf 20min.ch.

(shy)