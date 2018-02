Hier trinken die VIPs morgen ihre Cüpli

An den Swiss Music Awards erhaschen Normalsterbliche nur an einer Ecke des roten Teppichs einen Blick auf die Prominenz. Wo sich die VIPs treffen, wo sie ihren Apéro geniessen, wo die Live-Acts vor und nach dem Auftritt abhängen, wie der Weg auf die Bühne aussieht und wie es sich anfühlt, selbst dort oben zu stehen – all das bleibt verborgen.

Umfrage Gehst du an die Swiss Music Awards 2018? Natürlich. Was für eine Frage.

Kann nicht. Muss ans Konzert der Pale Waves.

Nein, aber ich verfolge die Show samt Liveticker bei euch.

Jetzt hättest du gerne noch eine weitere Antwortmöglichkeit, was? Tja, Pech, gibt es nicht. Oh, warte, jetzt ja doch. Mist. Blöd gelaufen.

20 Minuten streamt live von den Swiss Music Awards

Wenn die Musiker, die Nominierten und die anderen VIPs am Freitagabend über den roten Teppich im Hallenstadion schreiten, bist du mit 20 Minuten live dabei. Die Vergabe der elften Swiss Music Awards begleiten wir mit einem Liveticker und halten dich den ganzen Abend lang über alles Wichtige auf dem Laufenden – inklusive Videos.

Live-Stream und -Ticker beginnen am Freitag um 17.30 Uhr. Wenn die Musiker, die Nominierten und die anderen VIPs am Freitagabend über den roten Teppich im Hallenstadion schreiten, bist du mit 20 Minuten live dabei. Die Vergabe der elften Swiss Music Awards begleiten wir mit einem Liveticker und halten dich den ganzen Abend lang über alles Wichtige auf dem Laufenden – inklusive Videos.

Aber nicht für uns: Wir haben den Backstage des Zürcher Hallenstadion erkundet und zeigen ihn oben im Video.

20 Minuten ist Medienpartner der Swiss Music Awards.

(shy)