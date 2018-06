Im Militär entdeckte er seine Wunderstimme

Marius Bear (das ist sein richtiger Name, einfach verenglischt von Marius Bär) spielt zurzeit fleissig in kleinen Clubs, meistens in seiner Wahlheimat London. Das Setup seiner Konzerte ist simpel: Zwei Studienkollegen begleiten ihn auf der Bühne an Synthies, Drumcomputer und Klavier, Marius spielt bei einigen Songs Gitarre.

In London wohnt Marius Bear in einem Zehn-Quadratmeter-Zimmer: «Ich wollte in eine WG, aber normale Wohnungen sind einfach viel zu teuer in dieser Stadt.» (Bild: Rob Lewis)

Vor allem aber singt er. Sobald Marius loslegt, löst er im Publikum zwei Reaktionen aus: Die Zuschauer werden still. Und viele zücken das Handy, im Wissen, dass sie hier etwas Besonderes erleben. Der 25-jährige Appenzeller hat eine dieser seltenen Stimmen, die Emotionen mit voller Wucht durch den Raum jagen und einen Sänger zur Erscheinung machen.

«Hühnerhaut ist gut»

Marius sagt: «Wenn die Leute Hühnerhaut haben, dann ist gut.» Das sei für ihn das schönste Kompliment. Am Wochenende hat Marius Bear seine neue EP veröffentlicht. Sie zeigt: Er hat neben der Stimme nun auch die Songs, um international für Aufsehen zu sorgen.

Seine Wunderstimme hat Marius übrigens erst im Alter von 20 Jahren entdeckt, im Militärdienst. Wie genau, erklärt er oben im Video-Interview. Dort erzählt er auch, was er aus der Schweiz mitgenommen hat, als er vor einem Jahr nach London zog.

Seine neue EP «Sanity» (Eigenvertrieb) ist jetzt als Stream und Download verfügbar.



Eine Unplugged-Kostprobe: Marius Bear singt seinen Song «Streets» live bei 20 Minuten. (Video: Tamedia)

