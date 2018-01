Ist die Innerschweiz so krass?

Leroy posiert auf Instagram vor einem weissen Rolls-Royce, zeigt seine Tattoos, im Video zu «My Time» rauscht er in einem schicken Schnellboot über den Vierwaldstättersee und im Song «It Was Written» erzählt er, wie sein Freund angeschossen wurde. Alles in Englisch, ganz nach US-Vorbild, die Posen und die Zeilen sitzen.

Leroy mit Bentley.



«Meine Mutter ist Schweizerin, hat australische und amerikanische Wurzeln, mein Vater kommt aus Nigeria. Die afrikanische Kultur ist am stärksten bei mir, denk ich, die meisten in meinem Umfeld sind aus Afrika», sagt der 21-jährige Luzerner zu 20 Minuten.

Wie viel Realität steckt in Leroys Songs?

Mit 13 Jahren hat er angefangen, eigene Songs zu schreiben. Am Freitag tauft er nun in seiner Heimatstadt im Konzerthaus Schüür seine erste EP «OTB». Zeit für einen Check: Wie viel Realität steckt in Leroys Songs und Videos?

Leroy übers Aufwachsen in Luzern

«In dem Haus, in dem meine Familie wohnte, war ein Puff, und mehrere Junkies haben darin gelebt. Ich bin an der Basel- und Bernstrasse in Luzern aufgewachsen – und in verschiedenen Heimen.»

Über seine kriminelle Jugend

«Ich war in der Schule immer auffällig, hab geschwänzt und geprügelt. Ich kam dann auch in eine Sonderschule, in ein Internat. Von neun Jahren Schulzeit war ich vielleicht sechs davon wirklich in der Schule.»

«Mit 14 oder 15 landete ich in einem Jugendheim. Es gab ein paar Anzeigen. Ich war einfach schnell gelangweilt in der Schule, dann hatte ich halt Scheiss im Kopf.»

Leroy, ganz rechts, mit seinem Musikerfreund Hardy Nimi (Mitte) und dem Fussballer Chris Kablan (links).



Über sein Umfeld

«Die Fassade in der Schweiz ist immer schön: Alles ist gut und heilig. Aber es gibt auch etwas dahinter. Es ist eine kleine Minderheit, aber wenn man mit gewissen Leuten unterwegs ist, dann sieht man auch ganz andere Sachen, zum Beispiel Messerstechereien.»

Über seinen Wandel

«Diese Phase ist vorbei. Ich will mit der Musik etwas erreichen. Da bringt es mir nichts, wenn ich im Knast sitze. Ich will nie mehr in die Nähe von solchen Sachen kommen.»

Leroy posiert in Luzern



Über seine Texte

«Viele Rapper sind Schauspieler. Ich finde, man sollte über das rappen, was man wirklich kennt und erlebt hat. Wer meine Musik hört, weiss, was ich durchgemacht habe. Meine Songs sind mein Tagebuch. Alles ist real.»

Über seine Videos

«Natürlich besitze ich keinen Bentley. Im Video muss schon ein bisschen Show sein.»

Die Debüt-EP «OTB» von Leroy ist zum Streamen auf den gängigen Portalen. Am Samstag tauft er sie in der Luzerner Schüür.

(fim)