Jack White hat sich einen Computer gekauft

Album der Woche: Jack White – «Boarding House Reach»

«Es ist Musik, zu der man in einer Seitengasse Menschen abstechen kann», sagte Jack White während der Produktion über sein drittes Soloalbum «Boarding House Reach». Die Brutalität dieser Ankündigung ist insofern gerechtfertigt, als dass der ehemalige The-White-Stripes-Frontmann mit seinem neuesten Werk keine Rücksicht auf Verluste nimmt.

White ist eigentlich bekannt als Purist. Bereits seinen grössten Gassenhauer «Seven Nation Army» nahm er ausschliesslich mit analogen Mitteln auf. Die Lo-Fi-Klangästhetik gehört zu ihm wie das warme Knistern zur Schallplatte. Diese Prinzipien wirft der 42-Jährige für «Boarding House Reach» über den Haufen.

Die Songs wurden zwar an einer Bandmaschine, die er notabene bereits als 14-Jähriger gekauft hatte, geschrieben. Aufgenommen hat White die finalen Versionen jedoch, man glaubt es kaum, am Computer – inklusive digitalem Firlefanz. Ähnlich wie unsere Grosseltern, als sie zum ersten Mal ein iPhone in der Hand hielten, geht er zwar bedächtig und mit einer gesunden Portion Skepsis damit um – letztendlich scheint er aber einen Höllenspass zu haben.



Ist es Rock? Ist es Rap? Ist es beides? Es ist vor allem Jack White. (Quelle: Youtube/JackWhiteVEVO)

Die Spiel- und Experimentierfreude erkennt man vor allem in den bizarren Momenten, in denen die Musik eher an surreale Soundcollagen eines grenzdebilen Nerds erinnert. Hör dir nur mal «Hypermisophoniac» an, in dem White seine Stimme hoch- und runterpitcht, begleitet von einem Synthie, der wie Störsignale klingt. Und in «Ice Station Zebra», das nahtlos von Saloon-Pianos zu Rap-Parts übergeht, benutzt der alte Rocker sogar den Ausdruck «yo».

Fans, die ähnlich puristisch ticken wie White früher, finden das möglicherweise einen Zacken zu schräg oder sogar peinlich. Für sie gibt es aber immer noch die klassische Gitarrennummer «Over and Over and Over», die ursprünglich bereits auf einem White-Stripes-Album hätte landen sollen, oder «What's Done Is Done», in dessen DNA trotz Drum-Machine ein Country-Duett steckt.

Niemand hätte sich beklagt über ein weiteres klassisches Jack-White-Album und er könnte wohl auch heute noch manch neumodisches Popsternchen nur mit einer Akustikgitarre unter den Tisch spielen. So fesselnd wie auf «Boarding House Reach» klang er aber seit Jahren nicht mehr. Der Amerikaner drohte in den letzten Jahren, mit seiner Sturheit in einer Sackgasse zu landen. Aus dieser kämpft er sich mit dem neuen Album heraus. Auch wenn dafür einige seiner alten Supporter wohl in der Seitengasse abgestochen werden müssen. (nei)

Video der Woche: Sokol schickt die Babuschka auf den Strich

Die zweite Single des Indie-Poppers Sokol heisst «Russian Doll» – auf Deutsch etwa «Matroschka». Im zugehörigen Musikvideo stellt der Schweizer das Thema der Frau mit den vielen Gesichtern sinnbildlich mit einer Prostituierten dar, die bei ihrem Job wie eine Puppe daliegt und sich erst in ihrer Freizeit offen und fröhlich zeigt. (shy)



Beim Video zu «Russian Doll» sass Sokol selbst im Regiestuhl und produzierte es auch. (Quelle: Youtube/Sokol)

Konzert-Tipp: Triff Imagine Dragons vor ihrem Züri-Gig

Imagine Dragons, Freitag, 13.4., Hallenstadion, Zürich.

2017 hatten Imagine Dragons in der Schweiz drei Top-10-Hits – weltweit waren sie sogar die am zweitmeisten gestreamte Band auf Spotify. Die Gruppe aus Las Vegas schafft, was zurzeit vielleicht nur noch Ed Sheeran auf dem Niveau kann: Imagine Dragons landen weltweit Charts-Hits und werden zugleich als äusserst unterhaltsamer Live-Act verehrt. Auf Instagram gibt sich die Alternative-Rock-Gruppe trotzdem gern nahbar und geht bei den Konzerten mit ihren Fans auf Tuchfühlung. Du hast die Chance, noch näher heranzukommen – dank eines exklusiven Meet & Greet. (fim)

Warum «bloss» ein Musikvideo drehen, wenn man wie Imagine Dragons auch einen ganzen Kurzfilm machen kann? (Quelle: Youtube/ImagineDragons/VEVO)

