«Ist Justin Timberlake jetzt Mumford & Sons?»

Fünf Jahre nach seinem letzten Album «The 20/20 Experience» erlöst Sänger Justin Timberlake seine Fans endlich von der langen Wartezeit auf neues Material. Auf Insta kündigte der Musiker mit einem kurzen Teaser-Video nämlich seine neue Platte an, die am 2. Februar auf den Markt kommen soll – zwei Tage nach seinem 37. Geburtstag und zwei Tage, bevor er die Super-Bowl-Halbzeitshow bestreitet.

Das neue Werk wird den Titel «Man of the Woods» tragen und die Suche nach seinen Wurzeln thematisieren. Bereits für kommenden Freitag ist eine Vorab-Single geplant.

Als Vorgeschmack veröffentlichte der 36-Jährige ein kurzes Video auf seinen Social-Media-Kanälen, in dem viel «Brokeback Mountain»-Ästhetik versprüht wird. Timberlake streunt darin durch die Natur, steht im Maisfeld, durchquert schneebedeckte Wälder, macht Lagerfeuer und kuschelt mit seiner Ehefrau Jessica Biel (35).

Kooperation mit Pharrell

«Dieses Album wurde von meinem Sohn, meiner Frau und meiner Familie inspiriert. Mehr als jedes andere Album, das ich je geschrieben habe, verkörpert es meine Herkunft. Es ist persönlich», lässt er aus dem Off wissen. Eine weitere Aufnahme zeigt den Sänger mit Erfolgsproduzent Pharrell Williams (44) im Studio. «Das wird ein Hit!», ruft der N.E.R.D-Kopf begeistert.

Laut TMZ.com hat sich Timberlake den Titel «Man of the Woods» nicht nur für ein Album, sondern auch für DVDs, Streams, Downloads, Klamotten, Poster, Konzerte und Live-Performances rechtlich schützen lassen. Auch Hüte, Mäntel, Shorts und T-Shirts will der US-Amerikaner allem Anschein nach unter dem Kürzel «MOTW» auf den Markt bringen.

So lustig reagieren die Fans auf seine Ankündigung

Die lange Wartezeit auf ein neues Album von JT belustigt seine Fans mittlerweile. Schliesslich mussten sie zwischen «Future Sex Love Sounds» und «The 20/20 Experience» stolze sieben Jahre ausharren. Und auch der Vorgeschmack auf die am 5. Januar erscheinende Single sorgt auf Twitter bereits für Spott.

Guys, why do we think Justin Timberlake went into the wood: Was it for a baby, to go to the festival, or for his cow to produce milk? — Chancellor Agard🇬🇾 (@chancelloragard) 2. Januar 2018

«Leute, aus welchem Grund ging Justin Timberlake in den Wald: Für ein Baby, für ein Festival oder um Milch von seiner Kuh zu holen?», schreibt Chancellor Agard auf Twitter.

so ur telling me justin timberlake went camping once and now he's a mumford and/or son? — amy brown (@arb) 2. Januar 2018

Userin Amy Brown kommentiert auf Twitter: «Justin Timberlake ging also einmal campen und jetzt ist er ein Mumford und/oder Son?»

*in a hushed tone* Do y'all wanna tell Mr. Justin Timberlake that those aren't woods or should I? pic.twitter.com/4dvkmkXdZG — Bekka Supp (@valhallabckgirl) 2. Januar 2018

«Wollt ihr Mr. Justin Timberlake sagen, dass es sich hierbei nicht um Wald handelt, oder soll ich das erledigen?», fügt Twitter-Userin Bekka Supp hinzu.

[listens to bon iver once] https://t.co/14VUlPar9B — Tyler McCall (@eiffeltyler) 2. Januar 2018

That new Justin Timberlake snippet sounds like a Trump’s America tune. — Michael Arceneaux (@youngsinick) 2. Januar 2018

Einige Fans können ihre Freude über ein neues Album aber dann doch nicht zurückhalten:

2018 JUST STARTED AND JUSTIN TIMBERLAKE IS DROPPING A NEW ALBUM pic.twitter.com/8l3nMZVUkO — estée ✨ (@aesteetic) 2. Januar 2018

Sounds so good already! I can't wait to hear the whole thing. So excited. Thx for giving is something so personal with your music. 🙌🎤 — Lisa✌ (@lmengis) 2. Januar 2018

Where can I save my first row tickets already? Mama @JessicaBiel help me out! — Denise ✌️ (@dendantas) 2. Januar 2018

