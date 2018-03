Lo & Leducs «079» wächst zum Hit heran

Anfang Februar haben Lo & Leduc ohne Vorankündigung ihr Online-Album «Update 4.0» gratis ins Netz gestellt. Seither kann es auf den gängigen Plattformen gestreamt werden. Und die Hörer haben einen klaren Favoriten unter den 12 neuen Songs: «079» wurde seit Release über 650'000-mal auf Spotify gespielt. Zum Vergleich: Die offizielle Vorab-Single «Chileli vo Wasse» bringt es auf nicht einmal auf die Hälfte.

Umfrage Wie lautet deine Mobile-Vorwahl? 079.

078.

077.

076.

075.

Ich bin nummerntechnisch international unterwegs, meine Vorwahl geht ganz anders.

Ich habe keine Mobile-Nummer. Ja, tatsächlich.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Damit ist der Song ganz ohne Download-Verkäufe bis auf Platz 21 der Schweizer Hitparade vorgestossen. Da dürfte es nächste Woche mit dem Erscheinen der neusten Charts noch höher gehen: Auf iTunes ist der Song seit einer Woche zu kaufen – und schoss direkt auf Platz eins, wo er seither nonstop thront. Dasselbe ist im Google Play Store der Fall. Auf Spotify ist «079» in den Top 50 der meistgehörten Songs, in denen auch internationale Hits mit einberechnet werden, bis auf Platz 5 geklettert.

«Der Song ist eine klassische Tragödie»

Diese Zahlen machen eines deutlich: Mit «079» ist den Bernern unverhofft ein neuer nationaler Ohrwurm geglückt. Das zeigen auch Instagram-Videos von den Live-Shows: Beim Refrain singen die Fans so laut mit, als wäre das Stück ein alter Klassiker. Es ist ein Schweizer Hit der neusten Generation – nach oben gespült allein dank Streaming.

Im Text geht es um einen Mann, der sich in die Telefonistin der Auskunft verliebt. Er will ihre Nummer erfragen – erhält aber nur die Vorwahl, 079. «Der Song ist eigentlich eine klassische Tragödie. Das Scheitern des Protagonisten ist vorbestimmt», sagen Lo & Leduc zu 20 Minuten. Denn just in dem Moment, als der verliebte Mann nach tausenden durchgewählten Rufnummer-Kombinationen seine Angebetete endlich erreicht, kommt er unter ein Tram.

Inspiration für die Story haben sich die Berner übrigens «von einer guten Kollegin, die effektiv bei der Telefonauskunft arbeitete» geholt, erzählt Luc, «eigentlich sollte sie ein Buch herausgeben mit den gesammelten Zitaten kurioser Anfragen.»

«079» im Stream bei Spotify:



(fim)