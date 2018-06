Luzernerin Loredana stürmt die Charts

Gut 630'000 Abonnenten auf Instagram, zwei Millionen Youtube-Plays in zwei Tagen – bei Loredana Zefi aus Emmenbrücke läuft es rund. Seit dem Video-Release zu ihrem ersten Song «Sonnenbrille» Mitte Juni sind sogar über 7,5 Millionen Views zusammengekommen.

«Ist doch gekauft», wird in Kommentarspalten gewettert. Doch die deutsche Rap-Szene kontert: «Krasser Scheiss, fresh wie Wassereis», meint Moe Phoenix, Farid Bang beendet sein Lob mit dem Rap-Ritterschlag «Respekt».

Kardashian-Appeal und Gangster-Bravado

Dass die 22-Jährige polarisiert, ist kaum überraschend. Visuell fährt sie die Kardashian-Schiene – opulentes Make-up, Markenmode und sexy Posing vor Protzkarossen. Verbal strotzt Loredana vor Gangster-Bravado: «Die Hände voller Geld, kann nicht ans Handy gehen», rappt sie im Debütsong. Und dann: «Die Blitzlichter blenden, sie wollen Selfie-Pics, ich seh das Ende nicht.»

Unter dem Strich scheint es fast egal, woher die Abonnenten, Klicks und Plays kommen. Fakt ist: «Sonnenbrille» steigt auf Platz 13 der Schweizer Charts und in Deutschland noch einen weiter vorne, auf der Zwölf, ein. Der deutsche Radiosender 1Live sieht in der gebürtigen Albanerin bereits einen Star und ein Beispiel dafür, das zeigt: «Was Cardi B kann, klappt auch in Europa.»

Jetzt müssen noch die Schweizer Radios nachziehen. Laut Airplay.ch läuft der Track nämlich erst auf SRF 3 und 20 Minuten Music – trotz internationalem Hype.

