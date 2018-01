Produzent sucht «schöne Frauen» fürs Coachella

Am 3. Januar gaben die Promoter des Musik-

und Kunstfestivals Coachella Valley das diesjährige Line-up bekannt. Hochkarätige Stars wie Beyoncé, Eminem oder The Weeknd werden auf der Bühne performen und den Feierwütigen einheizen. Genau diesen Acts möchte auch ein «Produzent elektronischer Musik» lauschen – allerdings nicht allein.

Umfrage Würden Sie die Tickets unter diesen Bedingungen annehmen? Ja, warum nicht? Diplo mag ich sowieso nicht.

Hmmm ... da müsste ich überlegen.

Auf keinen Fall. Man weiss ja nichts über den Mann.



Der Mann, von dem weder der Name, das Alter noch bisherige berufliche Leistungen bekannt sind, hat auf Craigslist, wo Anzeigen für Rubriken wie Arbeitsstellen, Wohnungen, Partnersuche und Dienstleistungen aufgeschaltet werden können, ein Inserat veröffentlicht, in dem er nach «zwei schönen Frauen» sucht, die ihn an das Festival des Jahres begleiten. Von einem hochkarätigen Musikerfreund habe er Künstlerpässe erhalten, die er nun gern teilen möchte.

Tickets nur unter sieben Bedingungen

Beim Coachella will der Mann aber nicht nur die Konzerte besuchen, sondern auch mit wichtigen Personen aus der Musikindustrie in Kontakt kommen. «Ich weiss nicht, wie ich es anders sagen soll, aber ich bin sozial inkompetent, und ich denke, zwei wundervolle Frauen würden mir helfen, im Gespräch mit diesen Leuten das Eis zu brechen», schreibt er in seiner Anzeige.

Bereits im vergangenen Jahr hat ein frisch geschiedener Mann nach zwei weiblichen Begleiterinnen für das Coachella gesucht. Die Tickets für das Festival gab es aber nicht umsonst. Auch der «Produzent elektronischer Musik» knüpft die Eintrittskarten für dieses Jahr an sieben Bedingungen. In der Bildstrecke haben wir sie aufgelistet.

(kao)