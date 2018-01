Insta-Star auf Platz zwei der Schweizer Charts

Sein 2017er Debütalbum «Karma» erreichte Platz zwölf der Schweizer Hitparade. Seither ist die Popularität des Offenburgers kometenhaft gestiegen: Bei Instagram durchbrach Mike Singer letztes Jahr die Millionen-Follower-Marke. Aktuell ist er bei 1,4 Millionen Anhängern und sein Youtube-Kanal zählt über eine halbe Million Abonnenten.

Seine Karriere begann auf ebendieser Videoplattform mit Coverversionen von grossen Hits. Heute singt der 18-Jährige seine eigenen Lieder in seiner deutschen Muttersprache. Daheim in Deutschland hievten ihn die Fans (die bei seinen Autogrammstunden jüngst dutzendfach kollabierten) dafür erneut auf den Chartsthron, bei uns schaffte er es auf Platz zwei – nur gegen den übermächtigen Ed Sheeran musste er sich geschlagen geben.

Im Video oben siehst du, wie eine Zürcher Schulklasse Mike Singer ein bisschen Schweizerdeutsch beibringt und hier unten stellen wir dir den deutschen Überflieger näher vor.



In seiner neusten Single «Singer» singt Mike Singer über Mike Singer. (Quelle: Youtube/Mike Singer)

Erste Covers

Seinen Traum von der grossen Musikkarriere ist Mike schon früh angegangen: Mit zwölf fing er an, Covers von berühmten Songs bei Youtube hochzuladen. Seine Version von James Arthurs «Impossible» aus dem Jahr 2013 zählt knapp sechs Millionen Klicks. Vorher noch hat er «Just Give Me A Reason» von Pink eingesungen – Mini-Choreo inklusive:



Der erste TV-Auftritt

Ebenfalls 2013 trat Mike bei den Blind Auditions von «The Voice Kids» an. Passend zu seinem jetzigen Ruf als «deutscher Justin Bieber» sang er sich damals mit «Boyfriend» von Biebs ins Team von Lena Meyer-Landrut. In den Battles war zwar Endstation, trotzdem habe ihn die Teilnahme weitergebracht, wie er gegenüber Waz.de sagt: «Ich habe da gelernt, selbstbewusst auf der Bühne zu stehen.»



So nennt sich seine Fanbase

Bieber hat die Beliebers, Taylor Swift die Swifties, Katy Perry die KatyCats – und die Fans von Mike Singer nennen sich Mikinators. Und Team Singer. Wobei letztere Bezeichnung anscheinend beliebter ist: Bei Instagram sind rund 136'000 Posts mit dem Hashtag #mikinator versehen, während zu #teamsinger über 514'000 Beiträge angezeigt werden.

Er ist auch Schauspieler

Mike nimmt Alben auf, gibt Konzerte, drückt die Schulbank und findet trotzdem noch Zeit, um in einer Serie mitzuspielen: In der Nickelodeon-Produktion «Spotlight» gibt er den Gitarre spielenden Luke – also eigentlich spielt er einfach sich selbst. Hier ist ein kleiner Ausschnitt:



Er hat einen Hund

Und was für einen süssen! Es ist ein weisser Malteser und hier ist er mit Mikes kleinem Bruder Davin zu sehen. Bei der Namenswahl für ihre Haustiere ist Familie Singer offensichtlich nicht sonderlich kreativ: Der Hund heisst Bello.

Mike Singers neues Album «Deja Vu» (Warner Music) ist jetzt erhältlich.

Am 4. Oktober tritt er im Zürcher Komplex 457 auf, am 5. Oktober im Basler Rhypark.

