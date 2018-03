Hecht haben uns in ihren Whatsapp-Chat eingeladen

Am Freitag hat die Band Hecht ihr neues Album «Oh Boy» veröffentlicht. Ihr Whatsapp-Gruppenchat ist deshalb momentan rege in Gebrauch. Wir haben uns in den Hecht-Chat eingeschleust und für eine Stunde bei der Band mitgechattet.

Umfrage Welches ist Ihr Lieblingssong von Hecht? «Adam + Eva»

«Kawasaki»

«Charlotta»

«Tanze Tanze»



Dabei konnten wir auch einige Fragen, die uns unter den Tippser-Fingern brannten, in die Runde werfen. Allen voran: Wieso um Himmels willen heisst der Gruppenchat «Versaute Rakete»? Die Antwort auf diese Frage und viele tolle Selfies aus Hechts Bandalltag gibt es oben in der Bildstrecke.

Im Chat sind auch die Tourvorbereitungen (bis auf ein Zusatzkonzert sind alle Shows ausverkauft) ein grosses Thema. Die Choreographien für die anstehende Tour müssen einstudiert werden. Die Band teilt im Gruppenchat deshalb auch Inspirationen für ihre Choreos. Und Videos von den Proben, um den Stand der Tanzeinlagen beurteilen zu können. Ein Beispiel davon haben wir aus dem Chat hierher kopiert.



(anh)