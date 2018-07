Nancy Sinatra stirbt mit 101 Jahren

Nancy Sinatra, die erste Frau des Entertainers Frank Sinatra, ist gestern gestorben. Sie wurde 101 Jahre alt. Ihre Tochter Nancy Sinatra jr schreibt auf Twitter: «Sie war ein Segen und das Licht meines Lebens. Danke für alles.»

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙