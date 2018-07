Regen, Schlamm, Style, Eminem und Anja Zeidler

In den letzten 16 Jahren wurde das Openair Frauenfeld nur einmal verregnet – 2018 ist es wieder passiert. Trotzdem haben die Organisatoren Grund zum Jubeln: An den drei ausverkauften Tagen zählten sie jeweils 50’000 Eintritte, am Mittwoch waren gemäss offizieller Mitteilung bereits 30’000 Camper da.

Umfrage Was machst du am Festival am liebsten? Musik hören.

Feiern.

Schlafen.

Andere nerven. Darum mag mich auch niemand.

Knutschen.

Mehr als knutschen.

Den Liveticker von 20 Minuten lesen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Am Samstag setzte sich dann doch noch die Sonne durch und trocknete die verschlammten Designer-Sneakers. Oder wie es eine Besucherin gegenüber 20 Minuten ausdrückte: «Das Wetter war erst scheisse, dann geil.»

Unten lassen wir das Openair in Videoform Revue passieren, oben gibt es einige der besten Schnappschüsse der drei Festivaltage.



Wenn das Festivalgelände zum Catwalk wird. (Video: Serano Brazerol)



Anja Zeidler und Baschi beim VIP-Apéro am Eminem-Abend. (Video: Serano Brazerol)



«My Name Is» live am Openair Frauenfeld. (Video: 20 Minuten)



Das Urteil der Fans am Morgen nach Eminem. (Video: Serano Brazerol)



Die Besucher ziehen Festival-Bilanz. (Video: Serano Brazerol)



Alpi fühlte erneut den Gehirnwellen-Puls der OAFF-Gänger. (Video: Murat Temel)

(kao/kfi/shy)