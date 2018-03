Pablo Nouvelle hebt sich von der Elektro-Masse ab

Hier präsentieren wir dir wöchentlich ein neues Album und ein frisches Musikvideo. Zudem verschenken wir Tickets für ein Konzert, das wir Musikentdeckern wärmstens empfehlen.

Album der Woche: Pablo Nouvelle – «Wired»

Auch wenn er sich knapp unter der Oberfläche des Mainstreams bewegt, gehört Fabio Friedli alias Pablo Nouvelle zu den erfolgreichsten Künstlern der Schweiz. Der Berner und Wahlzürcher ist nicht nur einer der international meistgehörten Musiker aus unseren Reihen – auch mit seinen Filmproduktionen mischt er oben mit: Letztes Jahr schaffte er es mit einem Kurzfilm auf die Longlist der Oscars. Nun konzentriert sich der 31-Jährige mit dem neuen Langspieler «Wired» wieder auf Soundspielereien.

Für die zwölf Songs lieh sich Pablo Nouvelle Stimmen aus aller Welt. Von seiner Homebase in Zürich reiste er regelmässig nach London, wo er unter anderem mit der Sängerin der Andreya Triana, bekannt aus Kollaborationen mit Bonobo, arbeitete. Zu hören sind auf dem Album auch die Schwedin Sister, die Amerikanerin Hanna Lees, genauso wie die Schweizerin Fiona Daniel im gedankenverlorenen Highlight «Panic». «Für interessante Sänger habe ich meine Ohren immer offen», sagt der Produzent.



Er selbst agiert in erster Linie als Songwriter und Sound-Tüftler und bewegt sich mit dem futuristischen Electro-Soul am Puls der Zeit. Der Horizont von Pablo Nouvelle reicht von ekstatischen Tanz-Nummern («Sunshine in Stereo») bis zu zwielichtigen After-Hour-Momenten («Leave Now»). «Wired» bringt mit den verschiedenen Schattierungen alles mit, was ein elektronisches Album aus der Masse herausstechen lässt. Muss man gehört haben.

Video der Woche: Wassily mit Tarantino-Ästhetik

Momentan macht der St. Galler Produzent Basil Kehl vor allem mit seiner Mundart-Pop-Band Dachs von sich reden. Sein dancelastigeres Soloprojekt Wassily bleibt trotzdem nicht auf der Strecke: Mit «Sad Disco Girlz» hat er soeben ein neues Video veröffentlicht, das in Sachen Ästhetik auch aus der Feder von Quentin Tarantino stammen könnte.



Konzerttipp: Nachtgedanken der Ed-Sheeran-Killerin

Amy Shark; Donnerstag, 29.03.; Exil, Zürich.

Ed Sheeran ist momentan wohl der erfolgreichste Popstar der Welt – trotzdem verdrängte Amy Shark ihn von der Spitze der australischen Charts. Von einer kleinen Singer-Songwriterin, die via Youtube veröffentlicht, wurde sie dank ihres Hits «Adore» zu einem der vielversprechendsten Newcomer des fünften Kontinents. Letztes Jahr erschien nun die erste EP «Night Thinker», die sich anfühlt wie all die Gedanken, die uns nachts wach bleiben lassen. Kürzlich spielte sie ihre erste US-Tour, und nun ist die Durchstarterin erstmals in Europa unterwegs. Die Show im Zürcher Exil dürfte eine der letzten Möglichkeiten sein, Amy Shark im kleinen Rahmen live zu erleben.

Wir verlosen 2x2 Tickets für die Show von Amy Shark. Schick zum Teilnehmen ein Mail an konzerte@20minuten.ch – ausgelost wird am Mittwochabend um 17 Uhr.



