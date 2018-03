Romano – zwei Zöpfe, ein Highlight

Newcomer auf den Bühnen, Fördergelder für den Nachwuchs, Umarmungen, Bussis und Zuprosten bei der versammelten Schweizer Musikszene – auch mit seiner 21. Ausgabe machte das vom Migros Kulturprozent ausgerichtete M4Music-Festival seinem Ruf als Klassen- und Gipfeltreffen der hiesigen Musikschaffenden alle Ehre.

Wir waren Freitag und Samstag bis tief in die Nacht dabei und fassen die wichtigsten/lustigsten Punkte zusammen – also die, welche wir miterlebt haben, wir können uns ja leider nicht klonen. Noch nicht.



Mehr Platz auf und vor der Bühne: Die Openair-Stage zeigte sich 2018 so grosszügig wie noch nie. Hier zu hören und sehen: Klain Karoo aus Zürich. (Video: 20 Minuten)

Jessiquoi liess die Korken knallen

Seit 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Festivals ist die Demotape Clinic, bei der junge Talente ihre Songs einreichen können. Wer die Fachjury überzeugt, streicht Suisa-Fördergelder ein.

Abräumerin des diesjährigen Nachwuchs-Wettbewerbs ist die Bernerin Jessiquoi. Mit ihrem vor pumpenden Synthesizern strotzenden, dance-punkigen Alternative-Pop sicherte sie sich den mit 3000 Franken dotierten Award in der Kategorie Electronic und lieferte damit auch gleich das Demo Of The Year ab, wofür es weitere 5000 Franken aufs Konto gibt.



So klingt die Musik von Jessiquoi. (Quelle: Youtube/Jessiquoi)

Glücklicherweise hatte ihr Team zwei Schampus-Flaschen dabei und liess die Korken dementsprechend auch doppelt knallen – den Sonntag dürfte die Musikerin verkatert, aber glücklich gestartet haben.

Erstmals Preise und Geld für Clubs

Auch der Urban-Award ging nach Bern: Chris Karell verblüffte mit Rap, der sich auf Augenhöhe mit Grössen aus Übersee befindet. Beim Pop setzte sich der Basler Guy Mandon mit seinem in Sachen Sound an Bilderbuch erinnerndem, verträumten Mundart-Stück «Stream» durch. Und in der Kategorie Rock sahnten Black Tropics aus Lausanne ab, die sich mit ihrem Gitarrendonner nicht hinter Royal Blood zu verstecken brauchen. Alle drei Acts gingen mit je 3000 Franken nach Hause.

Erstmals wurden am Samstag zudem Fördergelder an Clubs verteilt. 63 Betriebe reichten ihre Dossiers ein, fünf von ihnen durften sich schliesslich über einen Zuschuss von insgesamt 50'000 Franken freuen. Der Löwenanteil von 20'000 Franken ging dabei an das Bad Bonn in Düdingen FR.



2016 lieferte Veronica Fusaro die Demo Of The Year ab – 2018 bespielte die Thunerin bereits das sehr volle Exil. (Video: 20 Minuten)

Rap im Live-Fokus

Auffällig am 2018er-Line-up des M4Music: Echte Headliner fehlten, dafür fiel die Auswahl an Klein-Feinem umso leckerer aus. Damit kehrte der Event auch ein wenig zu seinem eigentlichen Showcase-Charakter zurück. Den Besucherzahlen tat der Fokus auf neuere Acts keinen Abbruch: Mit rund 6700 Musikfans – inklusive Donnerstag, dann beginnt das Festival jeweils in Lausanne – war die Veranstaltung laut den Organisatoren ausverkauft.



Gitarren spielten dieses Jahr die zweite Geige. Umso exquisiter fiel die Auswahl aus. Hier: Sam Fender aus Newcastle. (Video: 20 Minuten)

Schlicht der Wahnsinn war der Auftritt von Romano (siehe Video ganz oben). Ein DJ mit Laptop, ein paar Bündel selbstgedruckter Dollarnoten mit seinem Konterfei drauf und drei Pikkolo-Sektflaschen – mehr brauchte der Berliner Rapper mit den langen blonden Zöpfen nicht, um das Exil Samstagnacht in einen Hexenkessel zu verwandeln.

Sein grösstes Kunststück: Auch wenn er augenzwinkernder nicht hätte sein können, wirkte keine Sekunde seiner energiegeladenen Show lächerlich. Nicht mal dann, als er die Leute aus dem Publikum auf die Bühne holte und zu seiner Single «Klaps auf den Po» zart die Hinterbacken tätschelte – eventuell auch dem 20-Minuten-Redaktor, wenn man einigen auf Social Media kursierenden Videos Glauben schenken will.

Rap zog die Massen generell an: Wer sich nicht früh genug in den Venues des Zürcher Schiffbau-Areals einfand, stand bei den Gigs von Yung Hurn, Trettmann oder Stereo Luchs vor verschlossenen Türen, was bei einigen 20-Minuten-Lesern auf Unverständnis stiess. Aber: Die Organisatoren müssen die Sicherheit der Besucher gewährleisten und die Auflagen der Feuerpolizei erfüllen – wenn es voll ist, ist es eben voll.



Der Österreicher Yung Hurn liess die Schiffbau-Box brennen. (Video: 20 Minuten)

Nachwuchs-Förderung mit Augenzwinkern

Am frühen Samstagabend besprachen die SRF-Männer Dominic Deville und Viktor Giacobbo in ihrer «Demotape-Notaufnahme» Songs, die bei der Demotape Clinic eingereicht, aber für eine weitere Beurteilung abgelehnt wurden – und wollten den Interpreten Tipps geben, damit so was nicht nochmals passiert.



Ein kleiner Auszug aus der «Demotape-Notaufnahme». (Video: 20 Minuten.)

Die Lieder sorgten beim Publikum für heitere Fremdschäm-Momente, doch die beiden Moderatoren fingen die teils durchaus fragwürdigen Werke mit Wortwitz und Wohlwollen auf. Deville empfahl den Musikern stets Musikvideos mit «brennenden Türmen», während Giacobbo hauptsächlich fürs alkoholische Wohl sorgte und allen Gin-Tonics mixte.

Wenn es nach uns geht, darf das Format 2019 sehr gerne zurückkehren.



Zeal & Ardor aus Basel zerlegten am Freitagabend den Schiffbau. (Video: 20 Minuten)