SRF schickt sechs gute Hit-Klone in den Endspurt

Das mit dem Eurovision Song Contest und der Schweiz ist ja so eine Sache. Seit dem Sieg von Céline Dion mit «Ne partez pas sans moi» im Jahr 1988 ist der Wurm drin. Die grosse Misserfolgssträhne der Schweizer Musikanten startete 2004 mit Piero Esteriore (null Punkte), selbst DJ Bobo kam drei Jahre später nicht über die Vorrunde hinaus und auch letztes Jahr mussten Timebelle noch vor dem Finale die Koffer packen. Einzige Lichtblicke (aka Finalteilnehmer) waren Anna Rossinelli im Jahr 2011 und Sebalter 2014.

Umfrage Wer ist Ihr Schweizer ESC-Favorit? Zibbz

Angie Ott

Naeman

Chiara Dubey

Alejandro Reyes

Vanessa Iraci

Dieses Jahr, am ESC in Lissabon, soll alles besser werden. Dafür hat SRF tief in der Musikschublade gewühlt und die SUISA hat unabhängig davon mit dem Komponisten und Produzenten Pele Loriano ein Songwriting Camp ins Leben gerufen, wo intensiv am perfekten ESC-Song gearbeitet wurde. Das Resultat: Sechs vielversprechende Kandidaten, die im Mai 2018 für die Schweiz die Bühne in Lissabon rocken – und hoffentlich ins Finale kommen.

Sie wählen Ihren Favoriten

Die «Eurovision Song Contest 2018 – Entscheidungsshow» läuft am 4. Feburar 2018, 20.05 Uhr live auf SRF. Die Zuschauer können während der Sendung für ihren Favoriten abstimmen. Die Publikumsstimme zählt 50 Prozent, die andere Hälfte übernimmt eine internationale Fach-Jury.

