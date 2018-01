Will dieser Radiosender Geld für Plays?

Auf Facebook kursiert derzeit ein E-Mail des DAB-Radios Smash in Olten, aus dem hervorgeht, dass der Sender Geld verlangt, damit Songs von unbekannten Künstlern ins Programm aufgenommen und gespielt werden. Genau genommen sind es 180 Franken pro Titel, nächstes Jahr steigt der Betrag auf 250. Die Begründung des Senders im Mail: «Da bei uns täglich sehr viele Songs eingereicht werden [...], ist es uns nicht mehr möglich, diesen Dienst kostenlos zur Verfügung zu stellen.»

Umfrage Geld für Plays am Radio – ist das sinnvoll? Nein, die Qualität sollte entscheiden.

Warum nicht? Das ist doch jedem Musiker selbst überlassen.

Radio? Ich höre sowieso nur noch Spotify.

Musikmanager Simon den Otter, der unter anderem mit Manillio und Ira May arbeitet, hat dieses Mail ebenfalls bekommen. Seine Musik-Agentur Hertzhaft vertritt auch Newcomer wie die Zürcher Indie-Rock-Band The Birthday Girls. Damit Radio Smash einen Track der Band spielt, hätte den Otter zahlen müssen. Er ist entrüstet darüber. «Geld von Künstlern für Airplay zu verlangen, ist absoluter Schwachsinn und hat nichts mehr mit redaktioneller Arbeit zu tun», sagt er zu 20 Minuten. Besonders sauer stösst ihm auf, dass Radio Smash ausgerechnet von Newcomern Geld verlangt, die besonders auf Präsenz im Radio angewiesen sind.

Radio-1-Musikchef glaubte an einen Scherz

Dani Wüthrich, Musikchef von Radio 1, dachte erst, das Mail sei ein Witz. «Schweizer Musiker können ja schon so kaum mehr von ihrem Schaffen leben. Wenn sie nun auch noch für Radioplays zahlen müssen, dann ist es so, als würden sie sich ihren eigenen Lohn berappen», sagt er. Und er fügt an: «Ein solches Vorgehen ist schon fast frech. Wird ein Song im Radio gespielt, dann bekommt der Künstler wenige Rappen bis Franken von der Suisa. Bei so einer Praxis bleibt unter dem Strich fast gar nichts mehr für den Künstler», erklärt er weiter.

«Ob ein Song bei Radio 1 gespielt wird oder nicht, hängt von der Qualität ab», sagt Wüthrich. Ausserdem: «Einen Song mit Geld einbuchen zu können, würde unsere musikalische DNA komplett verwässern. Aus diesem Grund suchen wir unsere Musik noch immer gern selbst aus.»

Baba Shrimps: «Würden das Geld eher in einen Youtube-Clip investieren»

Bei der Suisa, die die Urheberrechte von Musikschaffenden verwaltet, hört man zum ersten Mal von solch einer Praxis eines Schweizer Radiosenders. «Illegal ist das Vorgehen nicht, solange ein Teil der generierten Einnahmen an die Suisa und damit an die Urheber von Musik abgeführt wird», sagt Giorgio Tebaldi, Sprecher der Suisa. Er findet aber, dass es der Musikvielfalt schade, wenn nur noch bezahlte Titel am Radio gespielt würden.

Die Schweizer Band Baba Shrimps ist nicht mehr an einem Punkt, wo sie für Radio-Airplay bezahlen müsste, die Sender spielen ihre Tracks mit Handkuss. Ausserdem waren sie noch nie mit so einer Situation konfrontiert, sagt Sänger Adrian Kübler. «Wir hätten das Geld aber wohl eher in ein Video investiert, dieses auf Youtube gestellt und so potenziell mehr Reichweite generiert», erklärt er. Aber: «Für einen Musiker ist es noch immer ein grosser Traum, am Radio gespielt zu werden. Mit diesem Traum wollen ganz viele Kohle machen», fügt Kübler lachend an.

Radio Smash: «Unser Mail-Account wurde gehackt»

Zum Zeitpunkt, als das besagte Mail bei Musikern und Managern landete, waren die Verantwortlichen des Senders für 20 Minuten nicht erreichbar. Nun, im neuen Jahr, nahm Andreas Peter, Geschäftsführer von Radio Smash, Stellung zur Nachricht.

«Unser Mail-Account wurde gehackt, bei der Nachricht handelt es sich um Spam», erklärt er. Selbstverständlich spiele Radio Smash Musik, auch die von Newcomern, gratis. «Aber nur dann, wenn die Qualität unseren Ansprüchen genügt», gibt Peter zu bedenken.

(lme)