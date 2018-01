Der Hip-Hop hat den Rock überholt

Die Jahresauswertung der Schweizer Hitparade zeigt schwarz auf weiss, was wohl eh die meisten vermutet haben: An Ed Sheeran (26) gab es 2017 kein Vorbeikommen. Der Engländer belegt mit «Shape of You» und dem zugehörigen Longplayer «÷» Platz eins der Single- beziehungsweise Albumcharts.

Umfrage Welchen Song mögen Sie am meisten? Natürlich «Shape Of You» – was für eine Frage.

«Despacito» ist der beste Song aller Zeiten.

«Someting Just Like This» mag ich am meisten.

«Rockabye» ist echt cool.

«It Ain't Me» – Selena Gomez ist meine Heldin.

Ich kenne keinen dieser Songs.

Ich finde andere Lieder besser.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Wir haben Sheeran, Luis Fonsi (39, «Despacito») und The Chainsmokers («Something Just Like This») mal aussen vor gelassen und zeigen oben in der Bildstrecke, was sonst noch aus den Schweizer Jahrescharts herauszulesen ist – wie beispielsweise der hohe Anteil an Liebesliedern bei den beliebtesten Songs.

Und hier unten sehen Sie, welche zehn Werke die 2017er Single- und Albumcharts der Schweizer anführen.

Singles Top Ten:

1. Ed Sheeran – «Shape of You»

2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – «Despacito»

3. The Chainsmokers & Coldplay – «Something Just Like This»

4. Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – «Rockabye»

5. Kygo & Selena Gomez – «It Ain't Me»

6. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox – «Súbeme la Radio»

7. Rag'n'Bone Man – «Human»

8. Alan Walker – «Alone»

9. Imagine Dragons – «Believer»

10. Robin Schulz feat. James Blunt – «OK»

Alben Top Ten:

1. Ed Sheeran – «÷»

2. Helene Fischer – «Helene Fischer»

3. Züri West – «Love»

4. Rag'n'Bone Man – «Human»

5. Heimweh – «Heimweh»

6. The Rolling Stones – «Blue & Lonesome»

7. Gölä – «Urchig»

8. Die Toten Hosen – «Laune der Natur»

9. Jodlerklub Wiesenberg – «Land ob de Wolke»

10. Gotthard – «Silver»

Hier können Sie sich den Hit des Jahres, Ed Sheerans «Shape of You», noch einmal anhören:



(Quelle: Youtube/Ed Sheeran)

«Something Just Like This» von The Chainsmokers und Coldplay hat es auf Platz drei der Singlecharts geschafft:



(Quelle: Youtube/ChainsmokersVEVO)

Auch «It Ain't Me» von Selena Gomez (25) und Kygo (26) war bei uns sehr beliebt (Platz 5 der Single-Hitparade):



(Quelle: Youtube/KygoOfficialVEVO)

(cts/shy)