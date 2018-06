Shakira hat die Nazi-Kette aus ihrem Shop entfernt

Die offizielle «Shakira El Dorado World Tour»-Kette hat ein Redesign erfahren. Anfang Woche wurde der Fanartikel noch mit einem als Symbol des Nationalsozialismus geltenden Motiv angeboten, mittlerweile sieht das Schmuckstück eher aus wie eine modern interpretierte Blume.

Twitter-User @mompayd postete am Dienstag, dass die Kette ziemlich eindeutig auf der «Schwarzen Sonne» basiert, einem Ensemble aus drei Hakenkreuzen oder zwölf Siegrunen. Das Symbol fand sich im Boden der Wewelsburg in Nordrhein-Westfalen, die während des Zweiten Weltkriegs von der Waffen-SS genutzt wurde.

A fascist symbol as a necklace for your world tour? Are you fucking serious @shakira pic.twitter.com/oZoacUqIWk

Tourveranstalter entschuldigt sich, Shakira schweigt

Trotz zahlreicher Medienberichte blieb eine Reaktion vonseiten Shakira (41) oder ihres Labels aus. Am Donnerstagabend meldete sich jedoch der Veranstalter der Welttournee der Kolumbianerin, Live Nation, auf Twitter, entschuldigte sich für die «unbeabsichtigte Ähnlichkeit» zum Nazi-Symbol und versicherte, dass die Kette nicht mehr angeboten wird.

some fans have expressed concern that the design bears an unintentional resemblance to Neo-Nazi imagery. We sincerely apologize for this inadvertent similarity and have permanently pulled the item from the tour collection. 2/